Angola: 99 % des travailleurs du secteur de l'énergie et de l'eau sont angolais

Luanda — Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la main-d'oeuvre des principales infrastructures énergétiques et hydrauliques de l'Angola est constituée de jeunes Angolais formés après l'obtention de la paix en 2002, a annoncé aujourd'hui à Luanda le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Selon le ministre, dans une interview accordée à l'ANGOP, dont le texte intégral sera publié prochainement, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, célébré le 11 novembre, le secteur public de l'énergie et de l'eau s'appuie sur des professionnels jeunes, spécialisés et engagés qui assurent son développement.

Il a souligné que cette réussite reflète les progrès réalisés en matière d'éducation inclusive et de formation technique régulière, marquant une rupture avec les premières décennies suivant l'indépendance, où la plupart des projets étaient réalisés par des citoyens étrangers, et constitue l'une des plus grandes réussites des 50 ans d'indépendance.

« Les infrastructures sans capital humain compétent manquent d'efficacité fonctionnelle, et notre secteur est bien servi par de jeunes techniciens angolais hautement qualifiés, dont le développement technique et professionnel repose sur des politiques publiques axées sur la formation continue », a-t-il souligné.

João Baptista Borges a souligné que la plupart des jeunes cadres ont été formés en Angola, tandis que d'autres ont été formés à l'étranger. Ils assurent avec efficacité et professionnalisme l'exploitation et la maintenance des centrales électriques, des réseaux d'approvisionnement et la distribution des services et des produits.

Lors de son entretien, le ministre João Baptista Borges a rappelé les principaux progrès réalisés par le secteur au cours des 50 dernières années et a esquissé l'avenir du secteur qu'il dirige.