Angola: Promouvoir le secteur privé implique la stabilité économique, selon le ministre

Luanda — La stabilité économique est essentielle à l'instauration de conditions de concurrence équitables dans le secteur des services et à la promotion du secteur privé, a déclaré jeudi à Genève, en Suisse, le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira.

La déclaration du ministre angolais a été prononcée lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la 16e session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Il a notamment mis en avant les lois angolaises en matière de lutte contre la corruption et de transparence comme outils pour la construction d'un marché totalement libre.

« Les actes de corruption entravent l'instauration d'une plus grande confiance dans tous les secteurs. Le développement des capacités et des compétences humaines, fondamentales dans le secteur des services, est également un facteur clé très important», a-t-il souligné.

Le ministre a mis l'accent sur les stratégies des autorités angolaises visant à améliorer l'environnement des affaires. Il a également évoqué les réformes gouvernementales visant à réduire les coûts et les risques liés aux activités commerciales dans le pays.

« Le marché doit se développer et être compétitif. Cela repose en grande partie sur la simplification des affaires, la mise en oeuvre de réformes visant à simplifier la production, la limitation des usages, la réduction de la bureaucratie et l'introduction de plateformes en ligne pour faciliter l'enregistrement des entreprises », a-t-il déclaré.

Le responsable a également souligné que la stratégie de l'exécutif angolais consiste à vulgariser les politiques de services, notamment dans le secteur de la banque de détail, à réduire les actifs des agences physiques et des distributeurs automatiques de billets, à favoriser l'inclusion financière numérique, ainsi qu'à réformer les initiatives axées sur les paiements numériques.

Dans ce contexte, il a déclaré que l'exécutif considère que la voie à suivre passe par des investissements dans les infrastructures, en mettant l'accent sur le développement des capacités, notamment technologiques et entrepreneuriales.

« Nous aidons les entrepreneurs à devenir plus efficaces dans leurs entreprises. Par conséquent, tout cela vise à créer les meilleures opportunités de marché pour développer les services offerts à notre économie », a-t-il conclu.