Angola: Début de la septième cérémonie de remise des prix pour le cinquantième anniversaire de l'Indépendance nationale

Luanda — La septième cérémonie de remise des prix pour le cinquantième anniversaire de l'Indépendance nationale a débuté ce vendredi matin, présidée par le chef de l'État, João Lourenço.

Cette cérémonie commémore la signature des Accords de paix et de réconciliation nationale, le 4 avril 2002, une étape historique qui a consolidé l'unité et la stabilité du pays.

La cérémonie, qui se poursuit jusqu'à samedi, permettra de décerner 774 distinctions à des personnalités nationales et internationales qui, tout au long de l'histoire, se sont distinguées par leur dévouement, leur courage et leur contribution au service de leur pays.

Le début de l'événement a été marqué par des moments culturels, notamment par la performance de l'artiste Moniz de Almeida, qui a interprété la chanson « Minha Viola », un morceau emblématique utilisé pour motiver les troupes pendant le conflit armé.

Dans la Classe Indépendance, 130 citoyens reçoivent des médailles en reconnaissance de leur rôle décisif dans la lutte pour la libération et la souveraineté nationale.

Parmi les personnes honorées figurent Alcina Dias Kassanje, Dom Eugénio Salessu, Manuel Alegre (Portugal) et Marcelino dos Santos (Mozambique).

La Classe Paix et Développement, qui honore 644 personnes et institutions, reconnaît leurs contributions significatives à la consolidation de la paix, à l'unité nationale et au progrès social et économique du pays.

Parmi les personnes honorées figurent l'Académie angolaise des lettres, la Fondation Kissama, MOVANGOLA, l'évêque Dom Afonso Nteka et des artistes tels que Tony do Fumo, Kid MC, Caló Pascoal, Carlos Baptista et Ana Joyce.

La liste comprend également des journalistes de renom tels que Santos Rosa, Feliciana Aragão, Isaías Afonso, Africano Neto et Cabingano Manuel, ainsi que des personnalités internationales comme Igor Sechin (Russie) et Pierre Victor Mpoyo (RDC).

Avec cette septième édition de prix, le gouvernement réaffirme son engagement à honorer les contributions historiques et contemporaines d'hommes et de femmes qui, par leur exemple, ont été des piliers de l'indépendance, de la paix et du développement durable de l'Angola.