Afrique: Roller Hockey - L'Angola et l'Égypte se retrouvent à nouveau en finale des moins de 19 ans

24 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — L'équipe nationale angolaise de roller hockey s'est qualifiée pour la finale du Championnat d'Afrique ce vendredi, en battant l'Afrique du Sud 21-0 en demi-finale.

Le match, disputé au pavillon de Citadela, a été totalement dominé par l'équipe angolaise, qui a démontré sa supériorité technique et tactique de bout en bout.

Les Angolais ont marqué dix buts en première mi-temps et onze en deuxième.

Les buts angolais ont été inscrits par Jorge (5), Mauro (5), Felisberto (5), Jedson (2), Sérgio (2) et Henriques (1).

Grâce à ce résultat, l'Angola affrontera à nouveau l'Égypte, reprenant ainsi la finale du championnat disputée en 2023 au Caire.

La finale est prévue samedi à 18h00 au même endroit.

Le programme d'aujourd'hui comprend également les matchs des seniors messieurs entre le Mozambique et l'Afrique du Sud à 18h30, suivi du match entre l'Angola et l'Egypte à 20h00.

