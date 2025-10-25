Angola: Décoration des signataires des Accords d'Alvor - Un signe de maturité politique - UNITA

Lubango — Le secrétaire de l'UNITA à Huíla, Augusto Samuel, a qualifié jeudi à Lubango de « signe de maturité » la décision du Président de la République, João Lourenço, de décorer les signataires des Accords d'Alvor, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.

L'homme politique, s'exprimant à l'ouverture de la conférence provinciale préparatoire au 14e Congrès ordinaire de l'UNITA, a déclaré que ce geste témoignait de maturité politique et de respect pour l'histoire de l'Angola, compte tenu du rôle joué par Neto, Holden et Savimbi dans la lutte de libération nationale.

Pour lui, cette décision présidentielle « représente une étape importante » vers la consolidation de la réconciliation nationale et le renforcement de l'unité entre les Angolais.

Il a estimé qu'indépendamment des divergences idéologiques et politiques, il est juste de reconnaître la contribution de tous ceux qui ont lutté pour l'indépendance et la construction de la nation.

Le député de l'UNITA a également souligné que la cérémonie d'hommage aux héros nationaux, dont le leader fondateur de son parti, témoigne d'une reconnaissance et d'un respect des valeurs fondatrices de la nation angolaise.

Par ailleurs, Augusto Samuel a indiqué que la province de Huíla se préparait pour participer au XIVe Congrès ordinaire de l'UNITA, qui se tiendra du 28 au 30 novembre à Luanda, sous le thème « Unis pour l'alternance, la stabilité et le développement ».

Le politique a indiqué que la réunion servira également à faire le point sur les activités menées durant le mandat issu du XIIIe Congrès, à évaluer la situation politique, économique et sociale du pays et à discuter des principaux points qui seront abordés lors du congrès national.

Il a souligné qu'il s'agissait d'un moment crucial, à moins de deux ans des prochaines élections générales, et a insisté sur la nécessité d'une plus grande responsabilité de la part des responsables gouvernementaux dans la définition des politiques publiques visant à améliorer les conditions de vie de la population.

À cette occasion, il a encouragé l'exécutif à poursuivre la rénovation et l'agrandissement de l'hôpital central de Lubango et la consolidation des services des hôpitaux municipaux de Caluquembe et de Gambos, compte tenu de ces avancées importantes pour l'amélioration des soins de santé dans la province.

Les délégués des 23 municipalités de la province participent à la conférence préparatoire, dans le but d'élire 49 délégués qui représenteront Huíla au conclave national, ainsi que sept candidats titulaires et deux suppléants au Comité politique du parti.