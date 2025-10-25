Sénégal: Daroul Mouhty - La culture du fonio, une alternative prometteuse

La commune de Daroul Mouhty, située dans la région de Louga, a expérimenté la culture du fonio comme alternative à celle du niébé et de l'arachide. Cette initiative a été rendue possible grâce à une collaboration entre l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) et la coopérative « Nataal Darou ». Les acteurs étaient en visite dans la parcelle exploitée jeudi.

La culture du fonio a été réalisée sur une parcelle de 1,25 hectares et les résultats sont prometteurs. Selon El Hadji Abdoulaye Biteye, chef de service conseil agricole, rural et innovation à l'ANCAR, ce programme vise à aider les producteurs à se préparer à l'insécurité alimentaire et à trouver des mécanismes pour être résilients face aux chocs qui guettent le monde rural. En effet, la coopérative « Nataal Darou » a mobilisé toutes ses forces pour mener à bien cette expérience de culture du fonio.

Selon Moustapha Ndiaye, conseiller agricole de l'arrondissement de Daroul Mouhty, le fonio est considéré comme une alternative pour la rotation des cultures, contribuant à une agriculture durable et à la sécurité alimentaire. Il présente également une grande résilience face aux impacts climatiques et offre une forte valeur ajoutée pour l'économie locale. Les acteurs locaux s'accordent à dire que le fonio pourrait constituer une solution pour améliorer les conditions de vie des populations.

Derrière cette première expérience de culture du fonio se cache un travail acharné des membres de la coopérative « Nataal Darou ». L'exploitation de la parcelle a été réalisée manuellement, ce qui a été très difficile en raison de l'âge avancé de la plupart des membres de la coopérative. Pour étendre cette initiative à d'autres zones de la commune, la coopérative sollicite l'appui des autorités étatiques en matière de matériel agricole.

La maire de Darou Mouhty s'est déclarée satisfaite de voir le fonio pousser dans sa localité et a promis son accompagnement. La mairie s'est engagée à soutenir ce projet et à vulgariser la culture du fonio dans toute la commune pour que son impact bénéficie à toutes les populations.

Le représentant du maire a déploré l'absence des jeunes au niveau de la coopérative et a lancé un appel à tous les jeunes de la commune pour qu'ils rejoignent la coopérative, qu'il considère comme un levier important pour le développement de Darou Mouhty.