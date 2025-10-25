Sénégal: Dette cachée - 4 065 milliards de FCFA tracés dans des banques sous forme de crédits directs

24 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.Gueye

Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Dr Babo Amadou Ba, a affirmé ce vendredi que plus de 4 065 milliards de FCFA ont été tracés dans des banques sous forme de crédits directs, dans le cadre de ce qu'il qualifie de « dette cachée » contractée sous le régime de Macky Sall.

S'exprimant lors d'un point de presse à Dakar, le Dr Ba, également docteur en sciences de gestion - finance et cadre du Pastef, a dénoncé des « pratiques financières opaques » et une sous-estimation délibérée de la dette publique.

Selon lui, ces crédits ont été obtenus grâce à des lettres de confort et des attestations d'ouverture bancaire, sans information préalable de l'Assemblée nationale.

Il a également évoqué l'émission de 75 certificats d'obligations nominatives pour un montant total de 546 milliards de FCFA, ainsi que des garanties de l'État accordées à vingt entreprises de substitution de débiteurs pour 238 milliards de FCFA.

Au total, ces opérations représenteraient 1 267 milliards de FCFA de transactions non déclarées, selon l'expert financier.

« Les règles et les méthodes de calcul n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est la volonté de manipuler l'opinion », a déclaré le Dr Ba, appelant à une réévaluation complète de la dette du Sénégal, incluant celle des structures parapubliques.

