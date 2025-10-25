Sénégal: À Ziguinchor, l'armée et l'école unies autour des valeurs de la Nation

Pendant deux jours, le lycée Djignabo Bassène et les autres établissements scolaires de Ziguinchor ont vécu au rythme du programme "Wajaal Xaléyi". Une initiative des forces armées sénégalaises en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Objectif : sensibiliser les élèves sur les symboles de la République et les valeurs citoyennes, dans un contexte où les dérives liées aux réseaux sociaux, à la drogue et à l'émigration clandestine gagnent du terrain.

Il est 09 heures précises ce jeudi matin, dans la cour du lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor. Le soleil s'élève doucement sur l'établissement, mais déjà, l'atmosphère est chargée d'émotion et de solennité. Des élèves, en uniforme impeccable, forment un large cercle autour du mât central. Le silence règne, presque religieux. Puis, soudain, les premières notes de l'hymne national retentissent.

Les voix s'élèvent, fières et vibrantes : "Pincez tous vos koras, frappez les balafons..." Le drapeau vert, jaune et rouge monte lentement dans le ciel. Dans les rangs, des militaires (officiers, sous-officiers et militaires du rang), des enseignants, des autorités administratives et éducatives, tous unis dans un même élan patriotique. Ainsi démarre la cérémonie d'ouverture du programme "Wajaal Xaléyi", littéralement "éduquer les enfants ou préparer les enfants à devenir meilleurs", une initiative conjointe des forces armées sénégalaises et du ministère de l'Éducation nationale.

Pendant deux jours (jeudi et vendredi), les jeunes apprenants de Ziguinchor ont découvert ou redécouvert les symboles de la Nation : le drapeau, l'hymne, la devise, mais aussi l'esprit de discipline et de citoyenneté qui fonde la République. Le colonel Cheikh Guèye, commandant de la zone militaire n°5, prend la parole après la levée des couleurs. D'une voix posée mais ferme, il s'adresse aux élèves qui l'écoutent religieusement.

"Nous sommes fiers de nous retrouver ici pour concrétiser cette initiative que nous appelons 'Wajaal Xaléyi'. Les forces armées ont des valeurs qu'elles défendent et qui peuvent être partagées avec les élèves. C'est un devoir citoyen de transmettre l'amour du pays, le respect du drapeau et le sens du devoir", lance-t-il. Le message du successeur du colonel Yahya Diop ne s'arrête pas là. L'officier qui vient de prendre les commandes de la zone militaire n°5 met en garde contre les menaces modernes qui fragilisent la jeunesse.

"Mes chers enfants, faites attention aux réseaux sociaux. Ce sont des outils qui peuvent vous servir, mais ils ne doivent pas vous détruire. Faites aussi attention à l'émigration clandestine. Vous pouvez rester ici, dans votre pays, et travailler pour son développement", conseille le colonel Guèye.

De la nécessité de préserver le bien commun

Sous les arbres du premier établissement d'enseignement secondaire de Ziguinchor, les visages d'adolescents oscillent entre admiration et réflexion. Les mots du colonel Cheikh Guèye résonnent dans cette cour qui, pour un temps, s'est transformée en espace d'éducation civique à ciel ouvert. Alsény Bangoura, adjoint au gouverneur chargé du développement, renforce ce message d'éveil moral et civique.

"Je voudrais vous demander de faire très attention à la consommation du chanvre indien", ajoute-t-il d'un ton paternel. "Je vous exhorte à développer en vous la conscience de l'intérêt général, le respect du bien commun et le culte du travail bien fait. Car c'est par ces vertus qu'on peut construire notre Nation », insiste le collaborateur du gouverneur Mor Talla Tine. Des applaudissements nourris suivent ses propos.

Dans la foule, les enseignants hochent la tête, visiblement touchés par la pertinence du discours. Car ici, à Ziguinchor, région à l'histoire tourmentée mais à la jeunesse pleine d'espoir, l'éducation civique retrouve tout son sens. Le dernier mot revient à l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye, qui salue cette initiative comme une "union nécessaire » entre l'armée et l'école.

"Je salue ce compagnonnage avec les forces armées. L'État du Sénégal, conscient que le premier problème à résoudre reste le préalable civique, s'est engagé à protéger l'école et à inculquer à nos enfants les valeurs républicaines », indique le successeur de Cheikh Faye, rappelant que le programme "Wajaal Xaléyi" ne doit pas se limiter à des discours.

À travers cette initiative, les forces armées sénégalaises réaffirment leur engagement aux côtés de l'école pour façonner des citoyens responsables, patriotes et conscients de leurs devoirs. À Ziguinchor, cette rencontre entre le sabre et la craie a planté une graine : celle d'une jeunesse éveillée et fière d'appartenir à une Nation unie.