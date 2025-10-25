Sénégal: Education des filles - Le pays accueille la mission du Cieffa

Le Sénégal a accueilli du 15 au 23 octobre 2025 une mission du Centre International de l'Éducation des Filles et des Femmes en Afrique (UA-Cieffa). Une visite qui selon la Coordinatrice nationale du Réseau des Alumni UA-Cieffa-Sénégal, Aïssatou Dia-Omaïssan marque un tournant important dans notre lutte collective pour garantir à chaque fille africaine le droit d'apprendre, de rêver et de réussir.

La mission du Centre International de l'Éducation des Filles et des Femmes en Afrique (UA-Cieffa) s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne #AfricaEducatesHer, lancée à Dakar le 9 janvier 2025 par la Première Dame du Sénégal Marie Khone Faye.

Elle vise à renforcer la coopération entre les institutions nationales, les partenaires techniques et les acteurs communautaires autour de l'éducation inclusive et sensible au genre.

« Cette mission du Centre international de l'Éducation des filles et des femmes en Afrique (UA-Cieffa) au Sénégal marque un tournant important dans notre lutte collective pour garantir à chaque fille africaine le droit d'apprendre, de rêver et de réussir », a déclaré Aïssatou Dia-Omaïssa, Coordinatrice nationale du Réseau des Alumni UA-Cieffa-Sénégal.

À travers les dialogues intergénérationnels avec les parlementaires, les leaders religieux et les chefs traditionnels, Mme Omaïssan affirme qu'ils ont réaffirmé une conviction forte.

« L'éducation des filles est la clé de la transformation durable de nos sociétés. En tant qu'alumni et coordinatrice nationale du réseau UA-Cieffa, je reste profondément engagée à faire vivre la campagne Africa Educates Her sur le terrain, à renforcer les partenariats, et à encourager une mobilisation multisectorielle pour que plus aucune fille ne soit laissée en marge de l'éducation », a-t-elle ajouté.

Toutefois, la Coordinatrice nationale du Réseau des Alumni UA-Cieffa-Sénégal souligne que ce combat est collectif, et il exige d'eux courage, cohérence et engagement continu. « L'Afrique que nous voulons se construira à travers les voix, les rêves et le leadership éclairé de ses filles. », a-t-elle soutenu.