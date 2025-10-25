Sénégal: Le Cudis offre 2 000 manuels sur le vivre-ensemble

Dans la dynamique de promotion de la citoyenneté, de la tolérance, du dialogue interreligieux, le ministère de l'Éducation nationale (Men) et le Cadre unitaire de l'Islam au Sénégal (Cudis) ont signé, hier, un partenariat « stratégique » de trois ans. Le cadre a remis 2.000 exemplaires sur le vivre ensemble en guise de contribution à la société éducative.

Accord « hautement historique » pour l'avenir de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et le Cadre unitaire de l'Islam au Sénégal (Cudis) conjuguent leurs forces pour passer d'un système éducatif à une société éducative. En présence du ministre Moustapha Guirassy, une convention de trois ans a été scellée avec le Cudis. Ce partenariat vise à préserver le précieux modèle sénégalais du « vivre ensemble » et de tolérance.

L'objectif est d'intégrer « le capital spirituel » et les valeurs endogènes au coeur de la refonte du système éducatif. Le ministre a souligné l'importance de ces deux dimensions dans le développement d'une nation, surtout pour cultiver le civisme. « Aucune nation ne s'est bâtie sans le socle de ses valeurs », affirme-t-il. Selon lui, ces socles de valeurs doivent être portés par les acteurs religieux pour transformer durablement notre pays et cimenter notre vivre ensemble. « La demande sociale la plus forte, c'est ce changement de comportements et d'attitudes », ajoute Moustapha Mamba Guirassy.

Le ministre a salué la contribution et le rôle que doit jouer le Cudis dans la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (Nithe). « Le Cudis établit un partenariat avec tous les acteurs du système éducatif, y compris ceux des « daara », afin d'affirmer que la sagesse religieuse doit être intégrée dans tous nos programmes pour offrir à l'enfant une éducation plus complète », estime-t-il.

Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis du Cudis partage les orientations du ministère concernant la société éducative. « Nous voulons ancrer, consolider et raffermir les valeurs dans la nation sénégalaise. Pour ce faire, nous devons passer par l'éducation qui demeure un outil nécessaire », indique-t-il. Ainsi, le Cudis entend accompagner le ministère dans sa politique de refonte du système éducatif. Il s'engage à élaborer des contenus pédagogiques adaptés pour apporter du sens au « pourquoi » et toucher la conscience.

En appui, le cadre a remis au Men, 2000 exemplaires de son manuel « Sénégal pluriel et unique : pour un vivre ensemble exemplaire ». Ce livre de 200 pages relate les fondements de la paix dans les enseignements des éminentes figures religieuses locales.