Sénégal: Inondations à Touba - Les populations respirent, l'Onas accélère le drainage des eaux

24 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Seny Diène, s'est rendu à Touba ce vendredi pour évaluer les progrès des travaux d'évacuation des eaux pluviales. Les populations commencent à respirer grâce aux efforts de l'Onas, qui prévoit d'augmenter la capacité de pompage dans les zones où les eaux stagnent encore.

Sur place, Seny Diène a constaté que les eaux avaient été évacuées dans plusieurs quartiers, notamment à Dekk Dakhar et à Guédé. Les routes principales ont été libérées, mais il reste encore à nettoyer les voies pour permettre une circulation fluide. Les équipes de l'Onas ont été invitées à démobiliser leurs installations et à lever les déviations provisoires.

À Darou Khadim, un quartier qui avait été submergé par les eaux, le dispositif de pompage déployé par l'Onas a commencé à montrer ses effets. Le niveau de l'eau a baissé, permettant à certaines familles de regagner leurs domiciles. Les populations commencent à respirer, selon Khadim Diop, un habitant du quartier, qui a salué la réactivité des autorités.

Au sud de la ville, dans le quartier Firdawsi et ses environs, les opérations de pompage se poursuivent. Des conduites ont été installées pour évacuer les eaux vers le bassin naturel. Selon le directeur général de l'Onas, la capacité de pompage sera considérablement augmentée grâce au quadruplement des lignes de refoulement, passant ainsi de 1 000 m³ à 4 000 m³.

