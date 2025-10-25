Sénégal: Cheikh Bara Ndiaye pointe le « manque de courage » de Macky Sall

24 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Réagissant à la polémique sur la dette dite cachée, le député Cheikh Bara Ndiaye, membre du groupe parlementaire Pastef, a accusé l'ancien président Macky Sall et ses partisans de chercher à déstabiliser le gouvernement en place par des « manoeuvres politiques et judiciaires ».

Lors d'un point de presse, le parlementaire a estimé que « le gouvernement sortant manque de morale, Macky Sall en tête de liste », dénonçant une stratégie selon lui « fondée sur la manipulation et l'intimidation ».

Cheikh Bara Ndiaye a par ailleurs accusé l'ancien chef de l'État d'un « manque de courage », affirmant qu'il « préfère agir en coulisses plutôt que d'assumer publiquement son opposition ».

« Sa volonté de combattre le gouvernement actuel par procuration conduit directement ses militants en prison. Il ne fait pas face, mais envoie ses ouailles au front, et en le faisant, il les décrédibilise », a-t-il déclaré.

