Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang a adressé une invitation officielle à son homologue gambien pour effectuer une visite au Sénégal. Le but est selon lui, de poursuivre le dialogue stratégique entre les deux États et d'enrichir davantage leur partenariat fraternel.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a effectué le jeudi 23 octobre 2025, une visite de travail et d'amitié à Banjul, auprès de Sering Modou Njie, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'Extérieur de la République de Gambie.

« Le ministre a, à cette occasion, réitéré la volonté du Sénégal de continuer à oeuvrer au raffermissement des relations sénégalo-gambiennes, déjà exemplaires, et à l'exploration de nouvelles dynamiques de coopération dans des domaines d'intérêt commun », lit-on dans un communiqué publié vendredi par la tutelle.

En marge de ces échanges, rapporte la même source, le ministre Cheikh Niang a adressé une invitation officielle à son homologue gambien pour effectuer une visite au Sénégal. L'objectif visé est de poursuivre le dialogue stratégique entre les deux États et d'enrichir davantage leur partenariat fraternel.

Il urge aussi de noter qu'au cours de son séjour, le ministre a été reçu en audience par Muhammad B. S. Jallow, vice-président de la République de Gambie. Ce dernier, il a transmis un message fraternel de la part du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'endroit de Adama Barrow, président de la République de Gambie, ainsi qu'à l'ensemble du peuple gambien.

Les entretiens cordiaux entre les deux ministres ont permis de réaffirmer la profondeur historique des liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage unissant les deux pays.

Ils ont également offert l'occasion de faire le point sur l'état de la coopération bilatérale, d'en apprécier les acquis et d'envisager les voies et moyens de son approfondissement dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique.