Sénégal: Fièvre de la Vallée du Rift et Mpox - Le point sur la situation épidémiologique

Ce vendredi 24 octobre 2025, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point sur les épidémies de Mpox et de fièvre de la Vallée du Rift (FVR), à la date du 23 octobre.

Concernant la FVR, le Sénégal compte 302 cas confirmés, dont 227 personnes guéries. Vingt-six décès ont été notés.

1. Région de Saint-Louis : 249 cas

✓ District de Saint-Louis : 70 cas

✓ District de Richard-Toll : 127 cas

✓ District de Podor : 21 cas

✓ District de Pété : 7 cas

✓ District de Dagana : 24 cas

2. Région de Louga : 19 cas

✓ District de Linguère : 8 cas

✓ District de Keur Momar Sarr : 4 cas

✓ District de Sakal : 3 cas

✓ District de Dahra : 2 cas

✓ District de Louga : 2 cas

3. Région de Matam : 16 cas

✓ District de Thilogne : 9 cas

✓ District de Kanel : 2 cas

✓ District de Ranérou : 3 cas

✓ District de Matam : 2 cas

4. Région de Fatick : 9 cas

✓ District de Fatick : 3 cas

✓ District de Diofior : 6 cas

5. Région de Dakar : 3 cas

✓ District de Keur Massar : 1 cas

✓ District de Sangalkam : 2 cas

6. Région de Kaolack : 4 cas

✓ District de Nioro : 1 cas

✓ District de Kaolack : 3 cas

7. Région de Thiès : 1 cas

✓ District de Thiès : 1 cas

8. Région de Tambacounda : 1 cas

✓ District de Kidira : 1 cas

Pour le Mpox, depuis le premier cas enregistré le 22 août 2025, on recense 7 cas confirmés et 2 probables. Tous sont localisés à Dakar. Huit personnes sont guéries et aucun décès n'a été noté. Par ailleurs, 30 cas contacts sont suivis.

« Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies », lit-on dans le communiqué.