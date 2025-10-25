Sénégal: Gamou de Médina Niassène à Keur Madiabel - La 78e édition aura lieu le 17 janvier 2026

En visite ce jeudi à la Direction générale du journal Le Soleil, Serigne Aliou Barham Niass, petit-fils et responsable de l'événement, a annoncé que la 78e édition du «Gamouwaat» de Médina Niassène à Keur Madiabel se tiendra le 17 janvier 2026.

La 78e édition du Gamou de Médina Niassène, Keur Madiabel, est prévue pour le 17 janvier 2025. L'annonce a été faite par Serigne Aliou Barham Niass, président du Rassemblement de la hadara Albakiria pour la coordination des événements de Médina Niassène de Keur Madiabel, lors d'une visite, hier, à la Direction générale du journal Le Soleil, où il a été reçu par Lamine Niang.

Cet événement religieux, appelé «Gamouwaat», a été institué en 1949 par Cheikh Ibrahim Baye Niass, fondateur de la «Fayda», en l'honneur de son jeune frère et disciple, Cheikh Serigne Mbaye Niass. Cheikh Ibrahim l'a commémoré lui-même à trois reprises, et la famille de Cheikh Serigne Mbaye Niass perpétue depuis cette tradition.

Serigne Aliou Barham Niass est revenu sur la vie et l'oeuvre de son grand-père, Cheikh Serigne Mbaye Niass, insistant sur sa fidélité et son amour pour Cheikh Ibrahim Niass, qu'il considérait comme son maître spirituel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En reconnaissance, Cheikh Ibrahim Niass lui a dédié des vers le décrivant comme «serviteur et chef de file de mes disciples», et a affirmé que ce statut venait de «la volonté de Dieu». C'est pourquoi, le fondateur de la Fayda a ordonné ces deux événements en faveur de Cheikh Serigne Mbaye Niass : le «Gamouwaat» et le Ziar annuel.

Le premier «Gamouwaat» a eu lieu en 1949. Quant au Ziar annuel, Cheikh Ibrahim Baye l'a ordonné en 1972, demandant à ses disciples d'effectuer le pèlerinage auprès de Cheikh Serigne Mbaye Niass, alors premier disciple de la Fayda Tidjaniya. Ce Ziar est maintenu chaque année auprès de l'actuel khalife général du foyer, Serigne Mouhamadou Mahi Niass.

Le directeur général du Soleil, Lamine Niang, a salué cette visite et a réaffirmé l'engagement du quotidien national à accompagner les foyers religieux, conformément à sa mission de service public, soulignant leur rôle crucial dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. «Le Soleil va jouer sa partition pour mettre en lumière la spécificité de chaque communauté, reflétant ainsi la richesse du patrimoine cultuel de notre pays», a-t-il assuré.