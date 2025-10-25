Sénégal: Pape Malick Ndour placé en garde à vue pour actes de nature à porter atteinte aux institutions

24 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

L'ancien ministre et membre de l'Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a été placé en garde à vue ce vendredi à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane, à l'issue de son audition.

Selon l'un de ses avocats, plusieurs charges lourdes ont été retenues contre l'ex-directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpe).

Il est poursuivi pour « trouble à l'ordre public » et « actes de nature à porter atteinte aux institutions de la République», entre autres infractions.

Ces poursuites font suite à des propos tenus le 18 octobre dernier par l'ancien ministre lors d'une marche, jugés susceptibles d'inciter à la révolte.

L'enquête suit son cours sous la supervision du parquet, qui s'était autosaisi de l'affaire.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.