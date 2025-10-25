Sénégal: Pape Malick Ndour placé en garde à vue pour actes de nature à porter atteinte aux institutions

L'ancien ministre et membre de l'Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a été placé en garde à vue ce vendredi à la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane, à l'issue de son audition.

Selon l'un de ses avocats, plusieurs charges lourdes ont été retenues contre l'ex-directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpe).

Il est poursuivi pour « trouble à l'ordre public » et « actes de nature à porter atteinte aux institutions de la République», entre autres infractions.

Ces poursuites font suite à des propos tenus le 18 octobre dernier par l'ancien ministre lors d'une marche, jugés susceptibles d'inciter à la révolte.

L'enquête suit son cours sous la supervision du parquet, qui s'était autosaisi de l'affaire.