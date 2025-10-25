Sénégal: Habib Beye défie la tempête - « Je ne me sens pas menacé ! »

Rennes est 9e de Ligue 1, avec 11 points en 8 journées, à 5 points seulement de la 4e place. Pourtant, Habib Beye est dans l'oeil du cyclone depuis quelques semaines.

Quatre matchs nuls de suite en Ligue 1, aucune victoire depuis le 14 septembre 2025, des dissensions dans le vestiaire... Habib Beye vit des heures compliquées au Stade Rennais. Et ce week-end, il y aura un choc face à l'OGC Nice le dimanche 26 octobre 2025 à 15h15 GMT. L'heure est donc à l'urgence. Néanmoins, le technicien sénégalais a affiché une certaine confiance ce vendredi 24 octobre en conférence de presse. Questionné sur la situation en Bretagne, il a préféré retenir le positif.

« Je suis très content de ce que renvoie mon équipe, surtout dans l'analyse du match. Les joueurs ont le sentiment d'avoir progressé. Ça va venir, quand ça va s'enclencher, on va partir sur quelque chose de très positif. Les joueurs ne se laissent pas emporter par le négatif », a ainsi ajouté le coach rennais, reconnaissant toutefois que « quatre points en quatre matchs, ce n'est pas suffisant », a confié d'emblée Habib Beye, imperturbable.

Le coach a ensuite embrayé : « Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu'il y a une semaine. C'est inhérent à mon métier. Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n'a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire. Une équipe qui ne perd pas reste stable émotionnellement. Tous les gens que je croise ont un sourire.

Un exemple tout simple : j'ai discuté avec mon président juste après le match (face au Havre) et il me dit : "Dommage qu'on n'ait pas la récompense de la victoire pour les garçons, ils ont beaucoup donné." Ce n'était pas du tout le même état d'esprit que lors des trois rencontres précédentes. On est très stables par rapport à la situation et au contexte extérieur. »