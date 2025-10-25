Sénégal: Partenariats et mécanismes de financement projets numériques - La Sg de l'UIT en visite à l'Artp

La Secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin a été reçue vendredi à l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Les discussions ont entre autre tourné autour de partenariats et mécanismes de financement de projets et programmes dans le secteur du numérique.

En visite officielle au Sénégal, la Secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin, a été reçue ce vendredi 24 octobre par le Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Dahirou Thiam.

Dans une note rendue publique, l'Artp informe que les échanges ont porté sur plusieurs thématiques d'intérêt commun. Il s'agit notamment de la connectivité, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, de la régulation écoresponsable.

Renforcer la coopération entre le Sénégal et l'institution onusienne

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il y a aussi les programmes d'accompagnement des femmes et des jeunes à travers des initiatives telles que la Journée des jeunes filles dans les TIC. « Les discussions ont également tourné autour de partenariats et mécanismes de financement de projets et programmes dans le secteur du numérique », rapporte le document.

Cette première visite au Sénégal, s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'institution onusienne, dont le Sénégal est membre du conseil depuis 1972.

« L'UIT, qui dispose d'un bureau régional à Dakar, entend renforcer davantage sa présence au Sénégal. Pour sa part, le Directeur général de l'ARTP a relevé le travail abattu par les experts sénégalais au sein des différentes commissions de l'UIT, contribuant ainsi au rayonnement du Sénégal sur la scène internationale », lit-on dans la note.