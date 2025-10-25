Afrique: Éliminatoires de la CAN de football féminin - Le Sénégal et la Côte d'Ivoire se quittent sur un score de parité, 0-0

24 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal et celle de la Côte d'Ivoire ont fait match nul, 0-0, vendredi, au stade Lat-Dior de Thiès, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football féminin 2026.

Cette rencontre fait partie des matchs aller du deuxième tour des qualifications.

Le match retour entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal aura lieu dans quatre jours à Abidjan.

Le Sénégal a pris part à la dernière édition de la CAN de football féminin, au Maroc. C'est la quatrième fois qu'il prenait part à une phase finale de cette compétition.

Les Lionnes avaient été éliminées en quarts de finale par l'Afrique du Sud (1-1, 4 tirs au but à 1). En 2022, elles s'en étaient arrêtées aux quarts de finale également, faisant mieux qu'en 1991 au Cameroun et en 2012 en Guinée équatoriale, où elles étaient éliminées dès le premier tour.

La 14e édition de la CAN de football féminin se tiendra en mars 2026 au Maroc, où se sont tenues les deux dernières éditions.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.