Dakar — L'équipe nationale du Sénégal et celle de la Côte d'Ivoire ont fait match nul, 0-0, vendredi, au stade Lat-Dior de Thiès, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football féminin 2026.

Cette rencontre fait partie des matchs aller du deuxième tour des qualifications.

Le match retour entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal aura lieu dans quatre jours à Abidjan.

Le Sénégal a pris part à la dernière édition de la CAN de football féminin, au Maroc. C'est la quatrième fois qu'il prenait part à une phase finale de cette compétition.

Les Lionnes avaient été éliminées en quarts de finale par l'Afrique du Sud (1-1, 4 tirs au but à 1). En 2022, elles s'en étaient arrêtées aux quarts de finale également, faisant mieux qu'en 1991 au Cameroun et en 2012 en Guinée équatoriale, où elles étaient éliminées dès le premier tour.

La 14e édition de la CAN de football féminin se tiendra en mars 2026 au Maroc, où se sont tenues les deux dernières éditions.