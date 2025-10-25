Afrique: Une délégation sénégalaise au Forum africain des journaux officiels, à Djibouti

Dakar — Une délégation sénégalaise conduite par des membres du secrétariat général du gouvernement a pris part à la première édition du Forum africain des journaux officiels, les 15 et 16 octobre, à Djibouti, a appris l'APS, vendredi, de la Primature du Sénégal.

Selon la même source, cette rencontre s'est tenue aux Archives nationales de ce pays d'Afrique de l'Est, en présence du secrétaire général du gouvernement djiboutien, Almis Mohamed Abdillahi, d'un représentant de son homologue sénégalais, de la directrice de l'Imprimerie nationale du Sénégal, Ndèye Ndack Diajhate Diaw, du directeur des Archives nationales du Sénégal, Mohamed Lat Seck Diop, et d'autres personnalités.

"Cette rencontre panafricaine des journaux officiels avait pour objectif de présenter l'expérience djiboutienne en matière de digitalisation et d'archivage de l'information légale, administrative et institutionnelle, de permettre également aux autres pays d'Afrique invités de partager leurs bonnes pratiques", affirme un communiqué de la Primature du Sénégal.

Au cours d'un panel consacré aux archives, la délégation sénégalaise a présenté la politique menée par les pouvoirs publics dans ce domaine, comme en matière de digitalisation des services et des procédures administratives, et de transparence administrative.

"Les échanges ont permis de mettre en lumière le rôle et la place importante qu'occupent le journal officiel et les archives dans l'accès à l'information légale du citoyen, la production et la diffusion du droit, et dans la quête d'une transparence administrative", est-il écrit dans le communiqué.

Dans un autre panel consacré à la digitalisation et à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les journaux officiels africains, le directeur des Archives nationales et la directrice de l'Imprimerie nationale du Sénégal ont partagé l'expérience du pays.

Ils ont également abordé les nouveaux chantiers du secrétariat général du gouvernement en matière de digitalisation du courrier, de procédures d'élaboration des textes législatifs et réglementaires, de publication du journal officiel et des archives, selon la même source.

Les représentants du Sénégal ont mis l'accent sur la démarche inclusive qui consiste à mettre en place une "task force impliquant tous les secteurs concernés, notamment [Sénégal numérique SA], afin de créer in fine une plateforme interministérielle et interactive d'accès à plusieurs démarches et services administratifs".

Ils ont rappelé le contexte institutionnel déjà "assez favorable au Sénégal, ainsi que la volonté politique clairement exprimée par les nouvelles autorités en matière de digitalisation, portée par la [...] Stratégie numérique du Sénégal et le New Deal technologique, levier essentiel de l'Agenda national de transformation 'Sénégal 2050"'.

La première édition du Forum africain des journaux officiels a permis d"'oeuvrer au renforcement de la coopération mutuellement bénéfique entre Djibouti et Dakar, pour la modernisation de leurs administrations respectives, l'accessibilité de l'information légale et la préservation des archives, dans l'intérêt exclusif de leurs concitoyens".