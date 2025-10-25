Sénégal: Bambey - Une trentaine de jeunes formés aux métiers du numérique par le FDSUT

Bambey — Une trentaine de jeunes du département de Bambey (centre) ont reçu, vendredi, leurs attestations de fin de formation sur les métiers du numérique, notamment en infographie et en sérigraphie, à l'initiative du Fonds pour le développement du service universel des télécommunications (FDSUT), a constaté l'APS.

"Nous avons organisé trois jours de formation dans le cadre du projet Laboratoire Living Lab, qui visait à renforcer les capacités numériques d'une trentaine de jeunes", a déclaré la coordonnatrice du FDSUT, Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin.

Elle a indiqué que les bénéficiaires ont été formés aux techniques d'infographie et de sérigraphie.

La formation, tenue à la mairie de Ndangalma dans la région de Diourbel, a été organisée en collaboration avec l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB), la commune de Ndangalma, le conseil départemental de Bambey, l'Agence régionale de développement (ARD) de Diourbel et la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Diourbel.

La coordonnatrice du FDSUT, Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin a rappelé que l'objectif de cette initiative est "d'apporter une valeur ajoutée aux activités liées au secteur primaire, notamment les métiers de l'agriculture".

"Nous espérons que ces sessions de formation se traduiront par la création de projets et d'emplois durables", a déclaré la coordinatrice du Fonds pour le développement du service universel des télécommunications.

Mme Diop a, en outre, promis l'accompagnement du FDSUT pour doter les bénéficiaires de matériel et de connectivité afin d'améliorer leurs conditions de travail et la commercialisation de leurs produits.

Elle a enfin invité d'autres partenaires techniques et financiers à appuyer ces jeunes dans la mise en oeuvre de leurs projets.