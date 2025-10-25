Sénégal: Sokone - Des acteurs agricoles en visite au centre de formation de Keur Babou Diouf

Keur Babou Diouf (Sokone) — L'organisation Caritas Kaolack a initié jeudi une visite d'échanges des producteurs pilotes et autres acteurs agricoles au centre de formation agricole de Keur Babou Diouf, un village de la commune de Sokone, dans la région de Fatick (centre).

Face aux "défis persistants" de l'insécurité alimentaire, aggravés par la dégradation des ressources naturelles et l'accès limité aux opportunités économiques, le Projet d'amélioration des systèmes de résilience et des emplois durables (PASRED), mis en oeuvre par l'Equipe développement rural de Caritas Kaolack, déploie des stratégies visant à renforcer la résilience des communautés rurales, explique Caritas dans une note transmise à l'APS.

"Dans un contexte marqué par le changement climatique, l'accompagnement des producteurs repose sur la promotion de pratiques agroécologiques durables, respectueuses de l'environnement et adaptées aux conditions locales", a ajouté le texte.

L'un des objectifs majeurs du projet est d'amener les producteurs à mieux comprendre les enjeux de durabilité et à intégrer des approches innovantes dans leurs systèmes de production. C'est dans ce cadre qu'un champ école expérimental a été mis en place au Centre de formation Agricole de Keur Babou Diouf, un village situé dans la commune de Sokone.

Plusieurs pratiques et expérimentations agroécologiques dont celles conduites par un étudiant de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), Djibril Mamadou Bâ, stagiaire à Caritas Kaolack, ont été mises en oeuvre dans ce village.

"L'équipe de développement rural de Caritas Kaolack m'a confié une étude sur le paillage en grande culture avec comme spéculation le maïs et dont l'impact est bénéfique sur les facteurs de croissance", a expliqué l'étudiant-stagiaire.

Enseignant-chercheur au département agronomie et production végétale de l'USSEIN, Arfang Kémo Goudiaby a affirmé que cette visite leur a permis de voir, de façon "très pratique", ce que font les étudiants sur le terrain.

De son côté, Seydina Oumar Diawara, un producteur agricole de Ndramé Escale, dans le département de Nioro du Rip, a salué l'initiative de Caritas Kaolack consistant à organiser cette visite qui a été "très bénéfique grâce à l'acquisition de nouvelles connaissances et de l'expérience en matière d'innovations agricoles".