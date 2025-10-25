Sénégal: Un centre d'animation culturelle prévu à Joal en hommage au Pr Amadou Makhtar Mbow (Officiel)

Dakar — Le secrétaire d'Etat chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Bakary Sarr, a annoncé vendredi que le ministère de la Culture a engagé plusieurs actions pour accompagner la commémoration du professeur Amadou-Makhtar Mbow, dont la construction d'un centre d'animation culturelle à Joal (ouest) à l'initiative de la direction du Livre et de la Lecture.

"Le ministère de la Culture, à travers ses différentes directions, a engagé plusieurs actions pour accompagner cette commémoration. Parmi celles-ci, la construction d'un centre d'animation culturelle à Joal, ville natale du Pr Mbow, initiée par la Direction du Livre et de la Lecture." , a-t-il déclaré en prélude de l'hommage national que l'État du Sénégal prévoit de rendre à Amadou Makhtar Mbow à partir de mardi pour une période de six mois.

M. Sarr a rappelé que le Pr Mbow fut "un homme universel, à la fois Sénégalais, Africain et citoyen du monde " dont le parcours "illustre la richesse et la complexité du génie africain".

Il a souligné que cet hommage, voulu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'inscrit dans une démarche de reconnaissance nationale et de transmission des valeurs culturelles et intellectuelles incarnées par l'ancien directeur général de l'UNESCO.

La direction de la cinématographie a produit par ailleurs un film d'hommage retraçant son parcours et son apport au patrimoine culturel mondial, tandis que la direction du patrimoine culturel prépare un espace symbolique dédié à sa mémoire au sein du Panthéon des grandes figures africaines.

M. Sarr a également annoncé un projet de numérisation et de valorisation des archives du Pr Mbow conservées à l'UNESCO, estimées à plus de 1,4 million de pages. Ce travail, a-t-il précisé, permettra de "mettre à la disposition du Sénégal et de l'Afrique un patrimoine intellectuel inestimable".

"L'objectif est de permettre à la jeunesse sénégalaise et africaine de s'approprier l'oeuvre et les valeurs d'Amadou-Makhtar Mbow, symbole de rigueur, de savoir et de panafricanisme", a déclaré Bakary Sarr, avant de saluer la mobilisation des différents ministères impliqués dans l'organisation de cette cérémonie nationale d'hommage.

Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Fary Seye, a présenté un ensemble de projets portés par l'université Amadou Makhtar-Mbow (l'UAM ), citant le catalogage de 12 500 ouvrages offerts par la famille Mbow.

Dans ces projets figurent, la reproduction symbolique de son bureau, des concours culturels et académiques, un avatar numérique multilingue retraçant sa vie, ainsi qu'un jardin botanique sur le campus.

Il a annoncé que l'UAM organisera en outre un colloque international avec l'Université de Chinguitti (Mauritanie) sur les valeurs éducatives et culturelles défendues par Amadou-Makhtar Mbow.

De son côté, le secrétaire général de l'UNESCO, Dimitri Sanga, a salué la vision universelle de l'ancien directeur général de l'organisation, rappelant les grandes initiatives qu'il a impulsées dont le Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (NOMIC).

Dimitri Sanga a aussi rappelé "la création de la liste du patrimoine mondial et des réserves de biosphère, ainsi que le projet de réécriture de l'Histoire générale de l'Afrique", des initiatives portées par Pr Mbow.