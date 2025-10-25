Sénégal: La secrétaire générale de l'UIT en visite à l'ARTP

24 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Bogdan Martin, en visite officielle au Sénégal, a été reçue vendredi par le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Dahirou Thiam, a appris l'APS de l'institution de régulation.

Selon la même source les échanges ont porté sur "la connectivité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la régulation écoresponsable, ainsi que sur les programmes d'inclusion numérique destinés aux femmes et aux jeunes".

Cette première visite de la secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications au Sénégal, marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'UIT, selon les responsables de l'ARTP.

