Sénégal: La première édition du Sénégal Golf Festival s'est ouverte, ce vendredi, à Dakar

24 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La première édition du Sénégal Golf Festival a démarré vendredi à Dakar, sur le thème "sport, solidarité et inspiration", a appris l'APS de son organisateur, l'international sénégalais de golf Samba Papi Niang.

L'évènement se tient à la Pointe des Almadies et se poursuivra jusqu'à dimanche, selon un communiqué de Niang.

L'organisation du Sénégal Golf Festival va déboucher sur la création d'une académie offrant aux jeunes la possibilité d'apprendre le golf gratuitement, a-t-il promis.

Samba Papi Niang déclare l'organiser aussi pour former des golfeurs capables de vulgariser ce sport au Sénégal.

Selon lui, les ressources générées par cet évènement seront distribuées à des enfants vivant dans des familles aux revenus faibles.

Niang a pris part à des compétitions de golf organisées dans une quarantaine de pays, au cours de sa carrière entamée en 2008.

Il a remporté plusieurs titres, dont trois à l'Open du Sénégal, et est le fondateur de la Sénégal Golf League, une association dédiée à la promotion de ce sport.

