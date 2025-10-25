Afrique: Primes CHAN 2024 - Les Barea mettent fin aux rumeurs

Après des spéculations sur la répartition des primes du CHAN 2024, les représentants des Barea, Dax Arohasina Andriamirado, Toldo et l'entraîneur Rôrô, ont clarifié la situation dans une vidéo publiée par la FMF, affirmant un accord avec la fédération.

Depuis plusieurs jours, des rumeurs enflamment les discussions autour de la répartition des primes des Barea de Madagascar, vice-champions du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024. Pour couper court à ces spéculations, la Fédération Malgache de Football (FMF) a diffusé une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle Dax Arohasina Andriamirado et Michel Toldo, représentants des joueurs, ainsi que l'entraîneur Romuald Rakotondrabe alias « Rôrô », se sont exprimés.

« Nous saluons tous les amoureux du football malgache. Nous sommes ici, à la Fédération, en tant que représentants des joueurs et du staff. Un accord a été trouvé avec la FMF concernant les primes. Tout est réglé, et nous demandons que cessent les rumeurs qui circulent de part et d'autre », a déclaré Dax Arohasina Andriamirado dans la vidéo.

Cette déclaration intervient dans un contexte tendu, marqué par des interrogations sur les déductions appliquées par la Confédération Africaine de Football (CAF) sur le « prize money » initial de 1,2 million de dollars, réduit à environ 1,1 million après des frais pour amendes, droits télévisés et équipements.

Les joueurs avaient notamment signalé avoir reçu 61,7 millions d'ariary chacun, un montant inférieur aux 71 millions initialement évoqués. La prise de parole des représentants des Barea vise à apaiser les tensions et à réaffirmer la confiance dans les engagements de la FMF.

Si la fédération avait déjà assuré que la répartition, validée par la CAF, était transparente, cette déclaration directe des joueurs et de l'entraîneur Rôrô marque une volonté de clore le débat. En confirmant un accord avec la FMF, les Barea espèrent ramener le calme parmi les supporters et les observateurs, qui ont suivi avec passion leur parcours héroïque au CHAN 2024.