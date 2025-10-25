Congo-Brazzaville: Foire aux plants - Les Congolais invités à se mobiliser

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a lancé le 23 octobre au site des droits de l'homme, à proximité du ministère de la Justice, à Brazzaville, la 9e édition de la foire aux plants sur le thème « La foire aux plants, rendez-vous des mains vertes pour la réussite de la décennie pour l'afforestation et le reboisement».

le rendez-vous annuel dont la clôture est prévue pour le 30 novembre prochain est organisé par le ministère de l'Economie forestière, à travers le Programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar). Il a pour objectif de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière de production des plants autour d'une plateforme nationale de promotion, de sensibilisation et de partage de connaissances, afin de dynamiser et de valoriser la production locale.

Les localités et lieux retenus pour le déroulement de cette édition sont Brazzaville, précisément au jardin des droits de l'homme, Oyo dans l'enceinte de la mairie, et Pointe-Noire au CRDPI.

Invitant les Congolais à se mobiliser, à acheter et à planter les arbres, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a indiqué « les compatriotes qui s'emploient à prendre soin des arbres méritent notre attention et nos encouragements ».

L'exposition par les promoteurs des pépinières et la vente de plants forestiers, exotiques et locaux, les espèces ornementales ainsi que les produits agroalimentaires forestiers non ligneux, les conférences-débats et ateliers techniques, des visites guidées au profit des élèves et étudiants sont, entre autres, les activités prévues dans le cadre de cette 9e édition.

Elle se tient dans un contexte marqué par la nécessité de la mise en oeuvre de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, d'intéresser le renforcement des capacités des acteurs locaux et de diversification de l'offre de plants pour répondre aux besoins de restauration des écosystèmes, d'ornementation urbaine et de production fruitière.

Rappelons qu'en huit éditions, la foire aux plants a permis, selon le coordonnateur du Pronar, François Mankessi, l'écoulement de 200 millions FCFA de plants (Forestiers, fruitiers, médicaux et ornementaux), stimulant ainsi l'économie rurale et urbaine tout en renforçant la conscience écologique du grand public.