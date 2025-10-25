Congo-Brazzaville: Sécurité routière - Des conducteurs de moto-taxis initiés au code de la route

Les moto-taxis sont responsables de nombreux accidents de la circulation ces derniers temps à Brazzaville. Plusieurs dizaines de conducteurs de ces engins suivent actuellement une formation portant sur le respect des priorités, la limitation de la vitesse, le port du casque et d'autres règles de sécurité routière.

L'objectif de la formation des conducteurs de moto-taxis de Brazzaville sur le code de la route, après les quatre premières vagues organisées à Gamboma et à Pointe-Noire, est d'améliorer la sécurité routière afin de réduire les accidents, tout en professionnalisant le secteur.

Il s'agit de s'assurer que ces conducteurs respectent les réglementations en vigueur. Selon le formateur, Offrans François Ofounga, officier de police à la retraite, cette initiative vise également à faire respecter des règles essentielles telles que le port du casque, la conduite à vitesse raisonnable, ainsi que l'interdiction de consommer de l'alcool ou d'autres stupéfiants au guidon.

Cette session de formation s'appuie sur la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté de 1954. D'une durée de quinze jours au lieu de quatre mois, la formation est adaptée au profil des bénéficiaires qui savent déjà conduire, ce qui facilite le travail des encadrants. Elle s'articule autour de six titres et repose sur des échanges interactifs.

Les thèmes abordés concernent les dispositions générales de la circulation pour tous les usagers, la gestion des petits moyens de transport, la maîtrise de la vitesse, les différents types de routes, le respect des intersections et des priorités, ainsi que les règles de croisement.

En formant les conducteurs de moto-taxis, l'équipe d'Offrans François Ofounga, en collaboration avec la Direction générale des transports terrestres, entend contribuer à la lutte contre l'insécurité routière à Brazzaville et dans les autres agglomérations du pays. Cette initiative a également permis aux bénéficiaires, à l'instar d'Alain Bomba, de prendre conscience des dangers de la route, d'adopter des comportements responsables et d'utiliser des équipements de sécurité tels que les casques, les gilets réfléchissants et les chaussures fermées.

Enfin, le responsable du syndicat des conducteurs, Rodrigue Sha, appelle ses collègues à suivre cette formation afin de se professionnaliser davantage.