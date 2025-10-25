Congo-Kinshasa: LINAFOOT - TP Mazembe et AS Vita Club gagnent leurs premiers matches de la saison

L'AS VClub de Kinshasa et le TP. Mazembe de Lubumbashi ont gagné leurs premiers matches, jeudi 23 octobre, de la saison sportive 2025-2026 du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT).

Le club kinois a eu raison de l'Étoile du Kivu sur le score de trois buts à zéro alors que celui de Lubumbashi s'est imposé sans surprise face au CS Manika (3-1).

Au stade de Kamalondo, les Corbeaux ont ouvert le score puis concédé l'égalisation avant reprendre le contrôle de la rencontre et s'imposer.

Grâce à ce succès, les poulains de l'entraineur Lamine N'diaye lancent leur saison sur une note positive. Mazembe, exempt lors de la 2e journée en raison du nombre impair d'équipes, affrontera le FC Saint Éloi Lupopo en derby lushois le 2 novembre prochain.

Dans le Groupe B à Kinshasa, l'AS Vita Club a offert une démonstration de force en balayant l'Étoile du Kivu (3-0).

Les buts des Moscovites kinois ont été signés par Diakana dès la 10e minute, Kabeya à la 21e et Nye Mbua en fin de partie.

En revanche, le sort fut moins clément pour un autre club de la capitale, le Daring Club Motema Pembe (DCMP).

Mené rapidement, les Immaculés de la capitale ont parvenu à égaliser (1-1) avant de finalement de s'incliner (1-2) face au New Jak FC, concédant une défaite d'entrée.

Dans les autres matches du Groupe B, le FC Céleste et l'AC Ranger se sont imposés par tapis vert (3-0) face La rencontre entre Martin Pêcheur et Sanga Balende, interrompue hier sur le score de 1-1, s'est achevée ce vendredi matin par une surprise : la victoire de Martin Pêcheur (2-1).