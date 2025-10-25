Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada appelle à une mobilisation massive des électeurs ivoiriens

À la veille du scrutin présidentiel du samedi 25 octobre 2025, l'Ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Canada a invité la communauté ivoirienne résidant sur le sol canadien à se mobiliser massivement pour accomplir son devoir civique.

Dans une note d'information rendue publique le 24 octobre 2025, la représentation diplomatique, dirigée par Son Excellence Fatoumata Diabaté Ouattara, a rappelé que le vote se tiendra dans les villes de Calgary, Montréal, Ottawa, Québec et Toronto, où des bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Les électeurs qui n'auraient pas encore retiré leurs cartes d'électeur pourront le faire directement dans leurs bureaux de vote respectifs le jour du scrutin.

L'Ambassade a exhorté les Ivoiriennes et les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale à participer massivement à cette échéance déterminante pour l'avenir démocratique du pays. Elle a également insisté sur la nécessité d'un vote dans le calme, la discipline et le respect des consignes électorales, afin de garantir un scrutin apaisé et crédible.

« L'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada espère une forte mobilisation de la Communauté ivoirienne et sait pouvoir compter sur le civisme et le sens de la responsabilité de toutes et de tous », indique la note.

Par ce rappel, la représentation diplomatique réaffirme sa volonté d'assurer la pleine participation de la diaspora ivoirienne au processus électoral, dans un esprit d'unité et de responsabilité citoyenne.