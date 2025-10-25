Soudan: Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU rencontre les organisations internationales et nationales actives à Sennar

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a tenu aujourd'hui une réunion avec les organisations internationales et nationales opérant dans l'État de Sennar pour examiner leurs interventions dans la région.

M. Francis a salué les efforts de la Commission de l'aide humanitaire de l'État de Sennar, ainsi que ceux des organisations internationales et nationales, soulignant la bonne coordination et la qualité de l'organisation du travail. Il a également remercié la Commission de l'aide humanitaire et le gouvernement de l'État de Sennar pour leur rôle dans la facilitation des activités humanitaires.

De son côté, le ministre de la Production et des Ressources économiques de l'État de Sennar, l'ingénieur Nour Al-Din Daoud Moussa, a rendu hommage à la Commission pour son rôle majeur dans la coordination du travail humanitaire, appelant à soutenir les petits agriculteurs et à fournir des intrants agricoles.

Pour sa part, le commissaire de l'aide humanitaire de l'État de Sennar, Mohamed Abdel Fattah Badi, a affirmé que les organisations ont mis en oeuvre leurs projets de manière satisfaisante, tout en insistant sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux grands projets, notamment dans les secteurs de l'eau, de la santé, de l'éducation, de la protection, de l'agriculture et de l'assainissement.

Mme Fatma Mohamed Abdelhalim, directrice générale des soins de santé primaires du ministère de la Santé de Sennar, a, quant à elle, salué la forte coordination entre la Commission et les ministères concernés dans la mise en oeuvre des projets.

La réunion a rassemblé toutes les organisations internationales et nationales actives dans l'État, ainsi que les ministères concernés par la santé, la production, l'éducation et les infrastructures.