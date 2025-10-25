Ile Maurice: Arrestation d'un superviseur de Sodiat Group dans une affaire de blanchiment allégué de 20 milliards de dollars

La Financial Crimes Commission (FCC) a frappé un grand coup ce vendredi 24 octobre 2025, en procédant à l'arrestation de David Jean Christian Thomas, 38 ans, superviseur au sein du SODIAT Group et domicilié à Belle Vue Calodyne. Il a été provisoirement inculpé de «conspiration» sous l'article 48, lu conjointement avec les articles 36(1)(b) et 38 du Financial Crimes Commission Act 2023.

Selon la FCC, Thomas serait impliqué dans une vaste opération de blanchiment d'argent estimée à plus de 20 milliards de dollars américains, liée à l'homme d'affaires malgache Maminiaina Ravatomanga, arrêté plus tôt dans la même journée. Les enquêteurs affirment détenir des motifs raisonnables de croire que Thomas, agissant de concert avec d'autres individus, aurait participé à la dissimulation de fonds d'origine criminelle transitant à travers le système informatique d'une banque mauricienne, dans le but d'en masquer la provenance.

Une enquête tentaculaire

Cette arrestation intervient dans le sillage de l'opération baptisée Saga Mamy, menée par la FCC depuis plusieurs mois. Les enquêteurs s'intéressent aux circuits financiers mis en place entre Maurice, Madagascar et d'autres juridictions internationales. Les montants sous séquestre dans le volet principal de l'affaire Ravatomanga s'élèvent déjà à plus de Rs 7,3 milliards, répartis entre ses comptes personnels et ceux de ses entreprises à Maurice.

Les perquisitions menées les 23 et 24 octobre dans plusieurs sociétés affiliées au SODIAT Group ont permis la saisie de 63 dossiers et de plusieurs appareils électroniques. Les équipes de la FCC poursuivent les analyses de traçabilité pour identifier l'ensemble du réseau financier et les complices potentiels de l'opération.

Peu après son interpellation, David Jean Christian Thomas aurait affirmé ne pas se sentir bien. Il a été transporté dans une clinique pour un examen médical, sous surveillance policière.

Ravatomanga au coeur du scandale

Le directeur d'entreprise Maminiaina Ravatomanga, 56 ans, résidant à Belle Vue Harel, est soupçonné d'avoir blanchi des fonds issus d'activités criminelles à Madagascar via des structures financières mauriciennes. Selon la FCC, ces transactions s'étalent sur plusieurs années et impliquent des sociétés-écrans et des transferts internationaux. Une réouverture d'un ancien dossier datant de 2011, abandonné faute de coopération des autorités malgaches, a également permis de relier l'homme d'affaires à cette nouvelle affaire.

Dans un communiqué publié en soirée sur sa page Facebook , la Financial Crimes Commission a réaffirmé sa détermination à enquêter sur les crimes financiers «avec intégrité, sans crainte ni favoritisme». L'organisme précise que d'autres arrestations pourraient suivre dans les jours à venir, à mesure que les investigations progressent.

«Cette affaire démontre la complexité et la dimension internationale des réseaux de blanchiment d'argent. La FCC continuera à coopérer avec ses homologues étrangers pour que la vérité soit faite et que justice soit rendue», a souligné un porte-parole de la FCC.