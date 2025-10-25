Sénégal: La BNDE répond aux accusations de la société PROD ADF

La Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) a publié un communiqué de presse pour répondre aux accusations portées contre elle par la promotrice de la société PROD ADF. La banque affirme avoir agi conformément aux dispositions réglementaires et à ses procédures internes.

La BNDE a tenu à rétablir les faits avec rigueur et transparence. La banque a précisé qu'elle n'est pas un démembrement de l'État, mais une banque commerciale agréée par la Commission Bancaire de l'UEMOA, soumise à la loi bancaire et exerçant ses activités dans le respect des normes professionnelles et éthiques du secteur.

Selon la BNDE, ses procédures de recouvrement sont uniformes et appliquées sans distinction à l'ensemble de sa clientèle. En ce qui concerne le dossier de crédit de la société PROD ADF, la banque a agi conformément aux dispositions réglementaires et à ses procédures internes, sans aucune interférence extérieure ni considération politique.

La BNDE a également précisé qu'elle s'est toujours conformée aux règles en matière de gestion des dossiers contentieux et se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux et réglementaires pour défendre son image et sa crédibilité auprès de ses clients et partenaires.

Enfin, la BNDE a réaffirmé son engagement à soutenir le développement économique du Sénégal, notamment à travers le financement des PME/PMI, qui constituent le coeur de sa mission. La banque reste déterminée à accompagner les entrepreneurs dans un cadre équitable, transparent et conforme aux exigences du secteur bancaire.