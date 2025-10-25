Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 octobre 2025

revue de presse

Côte d’Ivoire : Une élection sans les ténors de l'opposition

Ce 25 octobre, les Ivoiriens se rendent aux urnes pour une élection présidentielle cruciale. Elle intervient après une décennie de relative stabilité, après les années tendues qui ont suivi la grave crise postélectorale de 2010-2011 et ses milliers de morts. Si, depuis, la croissance économique a décollé, de profondes divisions politiques demeurent.

Le vote de samedi se déroulera selon un système à deux tours : si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix, un second tour sera organisé. Le président élu exercera un mandat de cinq ans, ce qui lui permettra donc de définir l'orientation politique du pays pour le reste de la décennie. (Source Deutsche Welle)

L'ex-président Andry Rajoelina déchu de sa nationalité malgache

Un décret publié au Journal officiel et signé par le Premier ministre malgache Herintsalama Rajaonarivelo indique que l'ex-président Andry Rajoelina a perdu sa nationalité malgache.

Le texte invoque l’article 42 du Code de la nationalité malgache qui prévoit la déchéance du statut en cas d’acquisition d’une nationalité étrangère. Andry Rajoelina aurait acquis la nationalité française en 2014, ce qui permettrait donc de justifier cette révocation. (Source RFI)

Afrique : Afreximbank célèbre l’héritage de Benedict Oramah

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) tourne une page historique et ouvre un nouveau chapitre de leadership et de vision pour le continent. Le vendredi 24 octobre 2025, cette institution financière panafricaine a tenu sa cérémonie de passation de pouvoir au Centre de congrès St. Regis Al Masa au Caire, en Égypte.

Placée sous le thème « Des décennies d’impact comme piliers d’un avenir prospère », cet événement de deux jours constitue un moment décisif tant pour la Banque que pour l’Afrique, célébrant un héritage de réussites tout en embrassant une nouvelle ère de transformation sous la direction du nouveau président, le Dr George Elombi. (Source Africa 24)

L'Algérienne Kaylia Nemour, championne du monde aux barres asymétriques

La jeune Kaylia Nemour a ébloui le public indonésien avec une prestation magistrale aux barres asymétriques, notée 15,566 points.

Un score qui lui permet de devancer largement la Russe Angelina Melnikova, en compétition sous bannière neutre (14,500 points), et la Chinoise Yang Fanyuwei, également créditée de 14,500 points.

Ce premier titre mondial marque une nouvelle étape dans la carrière fulgurante de la gymnaste, déjà médaillée d’or olympique à Paris en 2024 dans le même agrès. (Source Africanews)

Éducation : Peter Mutharika supprime les frais de scolarité au Malawi

Le nouveau président du Malawi, Peter Mutharika, a tenu une promesse de campagne majeure. Le dimanche 19 octobre 2025, il a annoncé la suppression des frais de scolarité dans toutes les écoles publiques du pays, une mesure qui doit entrer en vigueur dès janvier 2026. Cette initiative, populaire auprès des Malawites, vise à garantir l’égalité d’accès à l’éducation pour tous les enfants, mais soulève des défis budgétaires et logistiques importants dans un pays confronté à de fortes contraintes.

L’objectif affiché par le chef de l’État est de briser les barrières socio-économiques face à l’éducation. Peter Mutharika a souligné sur les réseaux sociaux sa volonté que « chaque enfant né dans ce pays ait une chance et une opportunité dans la vie ». Cette mesure est particulièrement cruciale pour les familles les plus défavorisées. (Source Afrik.com)

L’or illégal ghanéen soupçonné d’apparaître dans les produits d’Amazon, Tesla, Starbucks et Xerox

Blanchiment, marché noir, mélange du métal précieux extrait légalement et illégalement dès la sortie de la mine… D’après l’enquête menée par l’organisation Forbidden Stories en collaboration avec « Le Monde », l’or du Ghana, intraçable, pourrait se retrouver dans les chaînes d’approvisionnement de grandes entreprises mondiales.

L’or n’a jamais tant brillé. Dopé par les crises, il ne cesse de battre ses propres records. Son prix a récemment franchi les 4 000 dollars (plus de 3 400 euros) l’once. Acteur méconnu de cette fièvre mondiale, le Ghana veut tirer profit de cette manne. Premier producteur d’Afrique, sixième mondial, le pays se targue d’une tradition aurifère millénaire et d’une stabilité politique rare sur le continent.

Mais, la croissance fulgurante des mines illégales jette une ombre sur cet or africain. Terres polluées, réserves naturelles captées par des groupes armés, rivières empoisonnées : la ruée vers l’or ravage tout sur son passage. (Source Lemonde Afrique)

Blanchiment : Burkina Faso, Mozambique, Nigeria et Afrique du Sud retirés de la «liste grise» du Gafi

Le Groupe d’action financière (Gafi), organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a annoncé vendredi, au terme d’une réunion plénière à Paris, le retrait de la « liste grise » de quatre pays africains : le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud.

La présidente mexicaine du Gafi, Elisa de Anda Madrazo, a félicité ces États lors d’une conférence de presse et précisé qu’aucun autre pays n’avait été ajouté à la liste grise au cours de cette session. (Source beninwebtv)

Expo Osaka 2025 : La recette d’un Golden Prize mérité

Le Gabon a, une fois de plus et pas de trop, brillé sur la scène internationale en remportant, le 12 octobre 2025, le prestigieux Golden Prize lors de l’Exposition universelle d’Osaka 2025. Cette distinction, décernée dans la catégorie des Pavillons partagés (Type C) sous le thème « Sauver des vies » consacre, à n’en point douter, la mise en valeur exceptionnelle de la forêt équatoriale gabonaise, un trésor écologique essentiel à l’équilibre climatique mondial.

Parmi les 45 prix officiels attribués, le Gabon s’est imposé avec la médaille d’or, devançant la Croatie (argent) et le Bhoutan (bronze) dans l’une des catégories les plus âprement disputées. Ce sacre n’est pas un hasard, mais la culmination d’une stratégie nationale unifiée, où les fils et filles du Gabon ont défendu leur patrie avec un patriotisme exemplaire. Le jury international, composé de neuf experts issus de domaines variés, a évalué les pavillons lors de deux sessions en mai et octobre 2025. (Source GabonMediaTime)

Présidentielle en Centrafrique : « Faustin-Archange Touadéra emmène le pays vers une énième crise politique »

Alors que les élections générales – présidentielle, législatives, municipales et régionales – sont théoriquement programmées pour le 28 décembre, le pays s’achemine inexorablement vers une nouvelle crise politique, juge Adrien Poussou, ancien ministre centrafricain.

En Centrafrique, les acteurs politiques locaux, à commencer par le président Faustin-Archange Touadéra, paraissent avoir oublié les dramatiques et douloureuses leçons d’un passé récent marqué par des années d’instabilité, de rébellion ainsi que de guerres civiles. Inutile de rappeler que, le 30 août 2023, l’actuel chef de l’État a promulgué une nouvelle Constitution.

L’habillage juridique a été celui d’un référendum. Ainsi, en se prévalant d’une consultation référendaire, Faustin-Archange Touadéra a voulu accréditer l’idée d’une adhésion populaire à une manœuvre politique. (Source Jeune Afrique)

Togo : 27,5 Mrds FCFA mobilisés sur le marché financier régional

Le Trésor public togolais a réalisé avec succès une émission de Bons et d’Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT) sur le marché financier de l’UEMOA, levant 27,5 milliards de FCFA pour un objectif initial de 25 milliards, selon les résultats publiés par UMOA-Titres.

Le Trésor public du Togo a levé, ce 24 octobre 2025, un montant total de 27,5 milliards de FCFA sur le marché financier régional de l’UEMOA, à l’issue d’une émission simultanée de Bons et d’Obligations assimilables du Trésor (BAT et OAT).

L’opération, organisée en partenariat avec Umoa-Titres, visait un montant initial de 25 milliards de FCFA et a enregistré une forte mobilisation des investisseurs, avec des soumissions atteignant 53,33 milliards de FCFA, soit un taux de couverture global de 213,31 %. (Source Apanews)