Sénégal: Les avocats de Macky Sall dénoncent une affaire de rapports financiers «cachés»

Au Sénégal, l'équipe d'avocats de l'ancien président Macky Sall tape du poing sur la table. Deux semaines après avoir demandé par courrier une copie de trois rapports sur l'état des finances publiques au Sénégal entre 2019 et 2024, aucune réponse ne leur a été apportée.

Maître Pierre-Olivier Sur dénonce un manque de transparence douteux de la part de l'administration actuelle, sur le dossier de la dette accumulée entre 2019 et 2024 sous l'administration de Macky Sall et évaluée à près de 7 milliards de dollars.

« On appelle ce dossier un dossier de dette cachée et nous, avocats, nous répondons que c'est en réalité une affaire de rapports cachés - rapport d'inspection des finances dont on n'a pas eu connaissance, pré-rapport de la Cour des comptes dont on n'a pas eu connaissance, rapport du cabinet indépendant Mazars dont on n'a pas eu connaissance », assure à RFI l'avocat de l'ex-président du Sénégal.

« Et si, non seulement ces rapports ne sont pas préparés dans le respect du contradictoire, mais si en plus, on n'y a pas accès une fois qu'ils sont déposés, il est évident qu'il y a un sujet de crédibilité, de méthodologie et que ce dossier n'est pas un dossier de macroéconomie, de finances publiques, mais c'est plutôt un effet d'annonce politique qui utilise des prétextes financiers, mais qui en réalité veut faire mal à partir d'un certain nombre de rapports et de documents qui ne sont ni vérifiés, ni travaillés », ajoute Me Pierre-Olivier Sur.

L'avocat rappelle également l'adoption en août dernier au Sénégal d'une loi qui oblige l'administration à donner accès aux documents à ceux qui en font la demande sous peine d'une amende.