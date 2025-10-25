Burkina Faso: 61e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo - Le Premier ministre apporte un message de fierté et d'espoir

Le Premier ministre, Rimtaba Jean Emmanuel Ouédraogo, présent à Tenkodogo dans le cadre du Salon régional de l'artisanat, s'est rendu au 61e régiment d'infanterie commando, le 24 octobre 2025, pour encourager les forces de défense et de sécurité, engagées dans la lutte contre l'insécurité.

En s'adressant aux forces de défense et de sécurité(FDS) et aux volontaires pour la défense de la patrie(VDP), ce vendredi 24 octobre 2025, le chef du gouvernement a indiqué avoir un message de fierté et d'espoir. Fierté, parce que, selon lui, les forces combattantes sont la source de fierté du peuple burkinabè.

Espoir, a-t-il poursuivi, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants, de jeunes, de femmes et de personnes âgées de la région du Nakambé ont retrouvé leur terroir. Mais pas que. Jean Emmanuel Ouédraogo a dit également porter un message d'engagement. « Le moment est venu de porter le coup de grâce à l'ennemi », a-t-il lancé. Pour lui, il n'y a aucun doute : la guerre contre le terroristes et leurs soutiens va être gagnée. Ce, parce que, a-t-il expliqué, il y a une unité d'esprit au-delà des différents corps des FDS. Ce qui est, à ses yeux, une source de conviction.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une autre de source de conviction qui rend le chef du gouvernement optimiste est, à son avis, l'harmonie entre les forces combattantes et les populations. C'est pourquoi, il a invité les premières à renforcer cette proximité avec les secondes.

Jean Emmanuel Ouédraogo a rassuré que le gouvernement fera tout pour améliorer les conditions de travail des hommes et femmes engagés au front tant en matériels qu'en ressources humaines, et ce, a-t-il précisé, avec la contribution du peuple burkinabè.