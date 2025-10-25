Addis Ababa — Le 80e anniversaire de la Journée des Nations Unies a été célébré sous le thème « L'Éthiopie et les Nations Unies : passé, présent et avenir », mettant en lumière huit décennies d'engagement commun en faveur de la paix, des droits de l'homme et de la coopération mondiale.

La cérémonie, organisée au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba, a souligné la relation historique entre l'Éthiopie et l'ONU, entamée le 24 octobre 1945. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies compte 193 États membres et s'appuie sur six organes principaux pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable à l'échelle mondiale.

Au cours de la célébration, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Berhanu Tsegaye, a souligné que « les Nations Unies demeurent la seule organisation véritablement universelle, guidée par des principes clairs et partagés ». Il a ajouté que l'Éthiopie réaffirme son engagement fort et constant en faveur de la collaboration et des partenariats mondiaux.

Il a également rappelé que des défis tels que la guerre et le changement climatique affectent l'ensemble de l'humanité, avant de déclarer que « les Nations Unies constituent le seul cadre permettant aux petites nations comme aux grandes puissances de parvenir à une paix et une croissance durables ».

La célébration organisée à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) symbolise un engagement renouvelé envers les valeurs fondatrices de paix, d'unité et de progrès partagé. Elle appelle chacun à soutenir plus activement la mission et les objectifs des Nations Unies.

M. Berhanu a également insisté sur la nécessité de promouvoir les droits de l'homme selon les principes d'équité, d'indépendance et d'égalité, ajoutant :

« Nous ne devons pas nous habituer à la situation actuelle de désordre. Le développement et le financement de la lutte contre le changement climatique doivent être renforcés. »

S'exprimant par l'intermédiaire de son représentant, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a partagé ses réflexions sur l'héritage et la mission de l'Organisation :

« "Nous, peuples des Nations Unies" est bien plus qu'une simple phrase ; c'est ce qui définit notre identité collective. Depuis quatre-vingts ans, les Nations Unies oeuvrent sans relâche pour instaurer la paix, combattre la pauvreté et la faim, promouvoir les droits de l'homme et construire ensemble un avenir plus durable. »

Il a conclu en lançant un appel à un engagement renouvelé face à la montée des conflits et aux défis climatiques mondiaux, déclarant :

« Aujourd'hui, le monde doit s'unir à nouveau pour trouver des solutions à des problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre seul. »

Rappelant que l'Organisation de l'unité africaine (OUA) fut fondée à Addis-Abeba, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Claver Gatete, a félicité l'Éthiopie pour son rôle d'hôte historique et son soutien indéfectible en faveur du travail d'équipe entre les nations.

« Le leadership et la bienveillance de l'Éthiopie, en tant qu'hôte de la CEA et promotrice de la coopération, continuent d'inspirer nos efforts collectifs pour la paix, la croissance et l'unité à travers l'Afrique », a-t-il souligné.

De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a mis en avant la nécessité d'un renouveau au sein des Nations Unies et de l'Union africaine afin de mieux relever les défis contemporains.

« Nos organisations internationales, telles que l'Union africaine et les Nations Unies, doivent évoluer, s'adapter et innover pour proposer de nouvelles solutions au service de nos nations », a-t-il déclaré.

Le 80e anniversaire a mis en avant la collaboration entre l'Éthiopie et les Nations Unies dans le cadre du Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF) 2025-2030, qui vise à promouvoir le développement durable et renforcer la résilience.

Ce partenariat encourage un engagement renouvelé en faveur de la paix, de la solidarité et du travail collectif, reflétant pleinement l'esprit et les objectifs de la Charte des Nations Unies, qui aspire à rassembler les nations pour construire un avenir meilleur.