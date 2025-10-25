Bénin: Les Démocrates continuent de contester l'invalisation de leur candidature à la présidentielle de 2026

Au Bénin, le parti Les Démocrates maintient sa contestation contre l'invalidation de son binôme pour l'élection présidentielle d'avril 2026, et ce, malgré la rencontre intervenue entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi. Tout au long de la journée de ce vendredi 24 octobre, et après l'entrevue entre les deux personnalités, le parti a tenu plusieurs réunions de concertation. À l'issue de ces discussions, Les Démocrates ont décidé de porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle, contestant ainsi la décision de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Au Bénin, le recours est finalisé et a été confié à Me Renaud Agbodjo, candidat désigné du parti Les Démocrates, qui refait surface après plusieurs jours de silence. Il a pris part au débriefing du chef du parti avec les vice-présidents ainsi qu'à la concertation des cadres. C'est probablement lui qui déposera le document.

Le secrétaire à la communication, Guy Mitokpè, confirme la position du parti. « Cette décision est injuste. Le parti saisira la Cour constitutionnelle. Nous utiliserons tous les moyens légaux pour que le droit soit dit ».

Le délai de 48 heures imparti pour les recours expire ce samedi 25 octobre. Le contenu du recours demeure confidentiel, mais il conteste la liste provisoire publiée par la commission électorale, que Guy Mitokpè accuse de partialité. « Nos deux candidats ont été écartés par la Commission électorale nationale autonome dans sa décision provisoire. La CENA n'a fait preuve ni de transparence ni d'équité dans sa position ».

Le parti attend désormais la date de programmation de son dossier. Quant au chef du parti, Boni Yayi, après avoir été reçu par le chef de l'État Patrice Talon, il se trouve à Abidjan depuis le soir du 24 octobre pour observer les élections ivoiriennes dans le cadre d'une mission aux côtés de l'ancien chef d'État nigérian Goodluck Jonathan.