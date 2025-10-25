Maroc: Énergie - Le pays annonce viser une sortie complète du charbon d'ici 2040

À deux semaines du début de la COP30, la grande conférence internationale sur le climat, le Maroc a annoncé son plan pour sortir du charbon à l'horizon 2040. Le royaume est encore largement dépendant du minerai, qui fournit aujourd'hui près des deux tiers de l'électricité du pays. Mais pour qu'il puisse honorer son engagement, le Maroc a posé une condition : le pays aura besoin d'aide financière.

Près de 60% de la production électrique du Maroc est obtenue en brûlant du charbon. Un recours important au combustible fossile qui impose au royaume une double difficulté. Cette énergie, très émettrice de gaz à effet de serre, l'éloigne de ses objectifs de lutte contre le changement climatique. Mais elle rend également le Maroc dépendant de l'approvisionnement d'autres pays.

C'est dans ce contexte que les autorités ont annoncé vouloir se passer du charbon d'ici 2040, tout en multipliant, en parallèle, les investissements dans les énergies renouvelables. Ces projets font partie du plan climat que le Maroc vient de soumettre aux Nations unies en amont de la COP30, la conférence internationale contre le changement climatique, qui débutera le 10 novembre 2025, à Belém au Brésil.

Une sortie en 2040 conditionnée à une aide financière

Le Maroc entend d'abord diminuer de 53 % les émissions de gaz à effet de serre du pays d'ici 2035. Mais comme beaucoup d'autres États, le Maroc a fait le choix de scinder son plan climat en deux. Une partie de ce plan comprend ce que le pays peut réaliser de façon autonome, une seconde explique ce qu'elle souhaite faire à condition d'être aidée financièrement.

30 milliards de dollars seront nécessaires pour mettre en place l'ensemble des projets du Maroc, y compris la sortie du charbon en 2040. Sans assistance, le Maroc conservera cependant cet objectif de fin de recours au charbon, mais il ne se fixe plus de date claire pour l'atteindre.