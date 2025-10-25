Congo-Kinshasa: Première conférence de presse à Kinshasa de la plateforme d'opposition «sauvons la RDC» de Kabila

En République démocratique du Congo, la plateforme « Sauvons la RDC », initiée autour de l'ancien président Joseph Kabila lors d'un conclave à Nairobi, au Kenya, a été officiellement présentée vendredi 24 octobre à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Elle appelle à une opposition ferme face au président Félix Tshisekedi et à une large mobilisation à travers le pays et à l'international. Le mouvement dit vouloir « restaurer la souveraineté populaire » face à un régime qu'il accuse d'autoritarisme.

Cette première apparition publique, de la plateforme « Sauvons la RDC » dans la capitale congolaise, ce 24 octobre, visait avant tout à présenter le mouvement et sa philosophie, issues du conclave organisé à la mi-octobre à Nairobi, au Kenya. La coalition d'opposition congolaise réclame la tenue urgente d'un dialogue politique inclusif, sincère et sans tabou, sous la supervision des Églises catholique et protestante.

Ce dialogue, qu'elle souhaite comme cadre de concertation, doit, selon elle, permettre de préparer les élections de 2028, explique Seth Kikuni, porte-parole de la coalition. « Nous allons faire la mobilisation pacifique populaire et une offensive diplomatique. Nous voulons augmenter la pression politique pour que le dialogue inclusif devienne une réalité. Le dialogue n'est pas une option, c'est une obligation. Félix Tshisekedi résiste, c'est que nous nous refusons, c'est un monologue. Nous voulons un dialogue avec des résolutions qui seront imposables à tous ».

« Pays morcelé, justice aux ordres, conditions de vie dégradées et inflation galopante », après ce diagnostic sévère de la gouvernance actuelle, « Sauvons la RDC » cherche désormais à rallier l'opinion publique à sa cause contre Félix Tshisekedi.

Le pouvoir évoque une démarche « subversive »

Le pouvoir, lui, soupçonne le mouvement porté par Joseph Kabila, condamné à mort par la justice militaire, d'entretenir une démarche subversive. Une position rejetée par le porte-parole de la coalition, Seth Kikuni. « Nous ne reconnaissons pas ces condamnations-là. Si nous disons sauvons la République démocratique du Congo, en réalité, c'est aussi notre justice que nous allons sauver. Nous ne voulons plus d'une justice instrumentalisée que Félix Tshisekedi et son régime utilisent pour malmener, exiler et emprisonner les opposants juste parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Nous allons prendre des dispositions pour que la République démocratique du Congo puisse rentrer dans les rails de la démocratie ».

« Votre temps est compté », lance la coalition en s'adressant au pouvoir. Elle appelle aussi la communauté internationale à ne pas rester indifférente : « Ne soyez pas complice de ce pays-continent ».