Rwanda: Frank Habineza, fondateur du Parti vert démocratique, devient sénateur

Au Rwanda, six nouveaux sénateurs ont été investis ce vendredi 24 octobre après la fin de mandat de leurs prédécesseurs. Parmi les 26 représentants de la Chambre haute, 20 sont élus par collège électoral, quatre nommés par le président et deux élus par le Forum consultatif des partis politiques. Parmi les nouveaux sénateurs, le candidat malheureux aux présidentielles de 2018 et 2024, Frank Habineza, fondateur du seul parti d'opposition autorisé dans le pays, le Parti vert démocratique;

Plus d'un an après sa défaite à la présidentielle au Rwanda, le fondateur du Parti vert démocratique Frank Habineza, député entre 2018 et 2024, revient au Parlement, élu par le Forum consultatif des partis politiques pour un mandat de cinq ans.

« Nous continuons à plaider pour le bien-être de la population et le renforcement de la démocratie. Le Sénat a des responsabilités spécifiques, notamment la supervision de l'action du gouvernement, mais aussi la garantie de la mise en oeuvre des principes de la Constitution. Parmi ceux-ci figurent l'unité et la réconciliation du pays », explique-t-il.

Après les élections de 2024 au cours desquelles le Parti vert démocratique a conservé deux sièges de députés, Frank Habineza s'est concentré sur l'expansion de sa formation en régions... Objectif : faire entendre une voix alternative à la coalition gouvernementale.

« Nous sommes toujours le parti d'opposition principal au Rwanda. Nous croyons que le renforcement de la démocratie est un long chemin qui ne se fait pas en un jour. On se développe pas à pas. Ce n'est pas qu'une question d'élections, c'est aussi la mise en place de structures, de la redevabilité, et du respect de l'État de droit... Nous sommes heureux de pouvoir continuer à jouer un rôle dans ce processus.»

Le nouveau sénateur garde en tête la prochaine présidentielle en 2029, affirmant être prêt, si son parti le choisit de nouveau à représenter sa candidature.