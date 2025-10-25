Afrique Australe: Transition politique - La mission de la SADC poursuit ses consultations

La mission d'établissement des faits de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), conduite par la ministre des Affaires étrangères du Malawi, poursuit ses consultations à Antananarivo. L'objectif de cette mission est de dresser un état des lieux de la situation politique dans le pays, à la suite du changement de régime intervenu mi-octobre. Aujourd'hui, la délégation régionale prévoit de rencontrer des représentants de la société civile et des médias. Ces échanges devraient permettre de recueillir une vision plus large et diversifiée du climat politique actuel, alors que la SADC s'apprête à formuler ses premières observations sur la crise malgache.

Hier, la mission régionale a rencontré les partisans de l'ancien président Andry Rajoelina, qui persistent à qualifier la situation actuelle de « coup d'État ». Cette rencontre s'est tenue à l'Arena Ivandry, quartier général du parti TGV, en présence de plusieurs magistrats proches de l'ancien chef de l'État, lesquels ont tenu à faire valoir leur position devant les émissaires de la SADC. On note, entre autres, la présence de Benjamin Alexis Rakotomandimby, ancien ministre de la Justice, Herilaza Imbiki, ancien ministre de la Justice et actuel député de Sainte-Marie, Raby Savatsarah, ancienne secrétaire générale du ministère de la Justice et actuelle députée de Farafangana.

Avant-hier, la délégation a été reçue par la présidence de la Refondation de la République, dirigée par Michaël Randrianirina. Au cours de cette rencontre, la présidence a présenté les grandes lignes de sa feuille de route politique, en insistant sur la légitimité du processus ayant conduit au changement de régime. Selon les représentants de la Refondation, la transition actuelle n'a pas rompu l'ordre constitutionnel et découle d'un mouvement populaire exprimant la volonté de la majorité des citoyens.

Un mouvement qui a entraîné la chute du régime de Andry Rajoelina. Mardi dernier, la délégation de la SADC s'était déjà entretenue avec les députés à l'Assemblée nationale, une institution qui a elle aussi connu des bouleversements à la suite des événements du 11 octobre. Les parlementaires ont affirmé que toutes les procédures entreprises dans le cadre de la reconfiguration institutionnelle ont été menées dans le respect de la légalité.