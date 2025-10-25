Madagascar: Ambohidratrimo - Un quadragénaire tué et abandonné dans un canal

Une scène d'horreur a suscité la stupeur parmi les habitants du fokontany d'Andriantany, commune rurale d'Iarinarivo, district Ambohidratrimo, l'après-midi du jeudi 23 octobre 2025. Le corps sans vie d'un homme a été découvert flottant dans un canal.

Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie, l'alerte a été donnée vers 15 h 30 par le chef fokontany d'Andriatany. Les gendarmes de la brigade d'Ambohidratrimo, accompagnés d'un médecin du CSB II d'Iarinarivo, se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Sur place, ils ont découvert le cadavre d'un homme d'environ 45 ans, présentant plusieurs plaies profondes au niveau de la tête, du visage, du dos et des bras.

Les traces laissées par une arme blanche ne laissaient guère de doute : il s'agit d'un meurtre. D'après le constat du médecin, la mort remonterait à environ deux jours. L'homme aurait été poignardé avant d'être jeté dans le canal. L'enquête préliminaire a révélé que la victime était un certain habitant du hameau de Marohala, appartenant au même fokontany. Après les formalités d'usage, le corps a été remis à la famille du défunt. Une enquête est actuellement ouverte par la gendarmerie d'Ambohidratrimo afin d'identifier l'auteur de ce crime et d'en déterminer les circonstances.