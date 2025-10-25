Madagascar: Investissements - Seulement 0,01% du budget consacré à la recherche scientifique

Insignifiant. La recherche reste encore et toujours l'enfant pauvre parmi les priorités de l'Etat. Seulement 0,01% du budget est consacré à la recherche scientifique.

Annoncée, hier en marge d'un événement organisé à l'Académie Malagasy par l'Association des Chercheurs Enseignants (ACE), cette statistique est manifeste du désintérêt profond dont font preuve les autorités publiques pour le secteur de la recherche qui est pourtant stratégique pour le développement du pays.

Les moins engagés

« C'est trop peu par rapport aux besoins » a expliqué, la Docteure Rondro Baomihanta, Présidente de l'ACE. Selon elle, il faudrait au moins que ce pourcentage passe à 1% du budget total de l'Etat pour permettre aux chercheurs de réaliser convenablement leur travail. À titre de comparaison, les pays développés y consacrent entre 2 et 3 % de leur PIB, tandis que la moyenne africaine avoisine 0,4 %.

Quoiqu'il en soit, cette situation place Madagascar parmi les pays les moins engagés dans la production de connaissances et d'innovations technologiques, alors que la recherche est un levier essentiel de croissance durable. Parmi les mauvaises conséquences de ce faible crédit consacré à la recherche, figure, notamment une faible productivité agricole due au fait que l'agriculture et les PME ne bénéficient pas d'innovations adaptées, fruit des recherches scientifiques. Par ailleurs, le retard technologique que provoque cette situation, met le pays en marge des chaines de valeur mondiales.

Impacts négatifs

C'est ce sous-financement chronique de la recherche scientifique qui provoque par ailleurs, l'obsolescence des infrastructures comme les laboratoires existants ou encore l'absence d'équipements modernes. Avec ce que cela suppose d'impacts négatifs sur la production scientifique qui reste caractérisée par un manque d'innovations locales capables de répondre aux besoins du pays, notamment dans les secteurs vitaux comme l'agriculture, l'énergie, la santé, l'environnement..

C'est justement, pour renverser la donne que l'ACE déploie des initiatives comme l'événement d'hier à l'Académie Malagasy où il a été surtout question de la place que mérite la recherche scientifique dans le développement du pays. Placé sous le thème « Redéfinir l'écosystème scientifique à Madagascar : les chercheurs et leur rôle dans le processus de développement cet événement, organisé, en partenariat avec Yas a été l'occasion pour les membres de l'ACE et l'assistance de discuter et de proposer des moyens et des opportunités liés à la recherche scientifique pour les mettre au service du développement économique. Sur ce point, l'Association des Chercheurs Enseignants de produire un document technique à présenter aux autorités.