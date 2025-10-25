Madagascar: Ambilobe - Ruée vers l'or à Analamosary

Des centaines de personnes se sont incrustées avant-hier vers 03 heures du matin dans la Nouvelle Aire Protégée d'Andrafiamena Andavakoera à Analamosary situé dans le district d'Ambilobe, région de DIANA. Il s'agit d'une mine d'or étant donné que l'on peut trouver du métal jaune à 1mètre de profondeur mais l'Etat a délimité cette zone en tant que site protégé, selon les témoignages locaux. Une ruée vers l'or a ainsi été constatée. « Nous voulons également tirer profit de cette ressource aurifère commune au lieu de la laisser entre les mains d'une minorité d'exploitants », ont soulevé ces nouveaux exploitants illicites.

Surveillance communautaire

Des forces de l'ordre ont fait des tirs en l'air pour pouvoir les évacuer de cette zone protégée mais en vain. Une équipe du ministère de l'Environnement et du Développement Durable accompagnée par les agents de l'ONG Fanamby, gestionnaire de l'Aire Protégée ont tenté de négocier avec les exploitants illicites afin d'empêcher leur introduction dans le noyau dur du parc d'Analamosary, d'après une source auprès de ce département ministériel.

La population locale résidant aux alentours de cette Aire Protégée et travaillant en étroite collaboration avec l'ONG Fanamby, est déjà mobilisée pour renforcer la surveillance communautaire avec l'appui des forces de l'ordre afin de renforcer sa conservation

Riche en biodiversité

Andrafiamena Andavakoera est l'un des endroits où la biodiversité est la plus riche. On y trouve divers types de formation végétale en même temps allant de forêts subhumides le long des versants sur sol gréseux, aux forêts sèches sur karst, les « Tsingy ». Les forêts naturelles de la chaîne d'Andrafiamena constituent l'habitat exclusif de l'espèce de lémurien « Propithecus perrieri ».

L'Aire Protégée regorge également 3 espèces de carnivore dont le « Fosa », neuf espèces de lémuriens, 150 plantes endémiques de Madagascar et 2& espèces de reptiles. Face à cette ruée vers l'or, des exploitants formels se plaignent car ils se sentent lésés en payant le fisc alors que des d'autres personnes exploitent gratuitement ces métaux précieux.