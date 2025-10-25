Madagascar: Grève dans les écoles publiques - L'année blanche redoutée par les parents

25 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Alors que les élèves de certaines écoles publiques n'ont pas eu classe depuis près d'un mois, la situation reste en suspens. Malgré le début officiel des vacances de la Toussaint, les enseignants grévistes ont d'ores et déjà annoncé qu'aucun rattrapage ne sera organisé pour les cours manqués.

Pire encore, le retour en classe dépendra des négociations à venir entre les autorités étatiques et le futur ministre de tutelle, dont la nomination est attendue ce week-end. Face à cette incertitude prolongée, l'inquiétude gagne de plus en plus les parents d'élèves, notamment ceux dont les enfants s'apprêtent à passer les examens officiels.

Attentes

Nombreux sont ceux qui réclament des séances de rattrapage pour garantir une équité avec les élèves du privé, dont la scolarité a été peu ou pas perturbée malgré les tensions sociales de ces dernières semaines. En attendant une issue favorable, les enseignants gardent les yeux rivés sur l'annonce imminente du nouveau ministre de l'Éducation. Mais la grande question demeure : répondra-t-il aux revendications des enseignants en grève pour permettre une reprise rapide et sereine des cours ?

