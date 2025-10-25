Madagascar: Médecins fonctionnaires du HJRA - Ultimatum de 72h pour résoudre le problème des Internes Qualifiants

25 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Service au ralenti, voire paralysé au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) depuis plusieurs jours en raison du mouvement des Internes et des Internes Qualifiants qui ont annoncé et exécuté un « service zéro ».

Les médecins fonctionnaires au sein de cet établissement hospitalier montent au créneau en déclarant, hier, dans un communiqué, « qu'en raison de la grève des Internes et des IQ, qui vient aggraver le manque de personnel déjà existant depuis des années, les activités au sein de l'hôpital ne peuvent plus se poursuivre ».

Aussi les médecins fonctionnaires de l'établissement s'adressent aux autorités compétentes afin de résoudre le problème dans les plus brefs délais. Un ultimatum de 72 heures a été annoncé, au-delà duquel les médecins ont affirmé devoir prendre des mesures qui s'imposent, sans donner davantage de précisions.

Sur le terrain, il est constaté que les services sont quasiment en situation « d'arrêt cardio-respiratoire » si l'on en juge par l'impossibilité, pour le personnel non gréviste, d'assurer la prise en charge des malades.

