Madagascar: DRCC-DIANA - Des requêtes ont été réclamées

25 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Les personnels de la Direction régionale de la Communication et de la Culture ont tenu un point de presse hier, vendredi 24 octobre, à 9h, à la bibliothèque de la Grande Maison Banja. Une occasion pour exprimer publiquement les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur fonction.

Plusieurs points principaux ont été soulevés: le recrutement des vacataires, le retour de deux employés de courte durée, l'indemnité de risque et la mise à jour des cotisations sociales. La DRCC-DIANA affirme se sentir marginalisée par le pouvoir central. De nombreux journalistes ne sont pas recrutés, mais animés par la passion, ils continuent de travailler malgré les obstacles qu'ils affrontent quotidiennement. Ils estiment être indirectement exploités depuis plusieurs années. Ils ont donc décidé de briser le silence et de révéler des réalités longtemps tues. Il est temps de rompre avec ce schéma infernal.

Les journalistes, particulièrement dans la région DIANA, dénoncent également le mépris de certains responsables politiques à leur égard, alors même que ces derniers les sollicitent dès que la situation se complique. « Nous ne sommes pas des outils politiques », ont-ils déclaré. En tant que quatrième pouvoir, le secteur de l'information doit être respecté et valorisé. Le journalisme ne peut se réduire à un rôle d'auxiliaire au service de la classe politique.

En définitive, la DRCC-DIANA tire la sonnette d'alarme et demande que les erreurs du passé ne se répètent plus. Les journalistes ne sont ni des chiens de garde ni des exécutants dociles. La déclaration d'hier traduit une volonté commune de rehausser la profession et de rappeler que les faits sont sacrés.

