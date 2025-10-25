Madagascar: Championnat du monde juniors - Les boulistes malgaches en huitièmes de finale

Les boulistes malgaches font vibrer Isla Cristina aux Championnats du monde juniors de pétanque. Qualifiées pour les huitièmes de finale en doublette et triplette, les équipes de Madagascar, portées par Tafitasoa, Nathanael, Fenohasina et Clarito, affrontent ce samedi la Tunisie, la France et Taipei Chine, avec l'ambition de décrocher des places en quarts.

Les jeunes boulistes malgaches font sensation aux Championnats du monde juniors de pétanque, qui se tiennent actuellement à Isla Cristina, dans la province de Huelva en Espagne. Après deux journées de compétition intenses, les équipes de Madagascar se sont qualifiées avec brio pour les huitièmes de finale, tant en doublette mixte qu'en triplette, confirmant leur statut de sérieux prétendants aux podiums.

Dès l'ouverture du tournoi, les deux doublettes mixtes malgaches ont marqué les esprits. Madagascar 1, composée de Tafitasoa Nomenjanahary et Nathanaël Rasoloson Andriatsivolovo, ainsi que Madagascar 2, formée par Fenohasina Razanakoto et Clarito Andriambelonony, ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale. Ce samedi, les enjeux montent d'un cran : Madagascar 1 croisera la Tunisie 2, tandis que Madagascar 2 aura fort à faire face à l'équipe de France 1, une des favorites de la compétition.

Une triplette malgache en grande forme

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La deuxième journée a vu la triplette malgache confirmer son excellente dynamique. Avec quatre victoires éclatantes lors des cinq tours qualificatifs, l'équipe a terminé à une remarquable deuxième place. Les boulistes malgaches ont dominé Monaco (12-9), l'Espagne 1 (13-10), le Liban (13-3) et la Belgique (13-1), ne concédant qu'une seule défaite face à la France (4-13). Ce parcours impressionnant leur ouvre les portes des huitièmes de finale, où ils affronteront Taipei Chine ce samedi, en parallèle du concours de tir de précision.