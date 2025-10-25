Afrique: Mondial de robotique - Madagascar au FIRST Global Challenge à Panama

L'équipe malgache FGC Team Madagascar 2025, soutenue par STEM For Good Madagascar, participera à la 9e édition du FIRST Global Challenge à Panama City, du 29 octobre au 1er novembre 2025. Face à plus de 190 pays, ces jeunes innovateurs s'attaquent aux enjeux environnementaux à travers la robotique, incarnant la créativité et la détermination de la jeunesse malgache.

Madagascar participe avec fierté au FIRST Global Challenge, un événement mondial de robotique qui réunit plus de 190 pays autour d'un objectif commun : exploiter la science, la technologie et l'innovation pour relever les grands défis mondiaux. Organisée du 29 octobre au 1er novembre 2025 à Panama City, cette édition, placée sous le thème « Eco-Equilibrium », met au défi les jeunes esprits les plus brillants de la planète de concevoir des solutions robotiques pour équilibrer développement humain et préservation de l'environnement.

L'équipe nationale malgache, FGC Team Madagascar 2025, est prête à défendre les couleurs du pays. Mentorée par MANANTSIORY Tahiry, elle se compose de quatre jeunes talents : Barisoa Andrianina (17 ans, capitaine de l'équipe), Andriafeliniony Mandresy Nathan (16 ans, co-capitaine, pilote et porte-parole), Rakotoarimalala Nomen'Aina Hanniel (16 ans, stratège) et Nomenjanahary Marie Luciana (16 ans, joueuse humaine). Malgré les défis rencontrés, notamment financiers et logistiques, l'équipe incarne la résilience, la créativité et la détermination.

Technologie et écologie

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le thème de cette année, « Eco-Equilibrium », invite les participants à repenser notre relation avec la nature, à réduire l'empreinte écologique et à restaurer la vitalité des écosystèmes. Les équipes doivent concevoir des robots capables d'accomplir des tâches spécifiques, telles que manipuler des ballons et grimper une corde, tout en collaborant pour répondre à l'un des 14 grands défis de l'ingénierie mondiale.

« Pendant la compétition, le robot doit prendre des ballons, les lancer et grimper une corde. Ces tâches symbolisent les efforts pour relever les défis environnementaux mondiaux tout en favorisant la coopération entre les jeunes », explique Marie Luciana. Depuis le 1er mai 2025, l'équipe malgache s'entraîne intensément, participant à des défis en ligne - le 16e est déjà en cours. Entre conception de prototypes, gestion de la pression, ateliers de soft skills et renforcement de la cohésion d'équipe, les jeunes représentants se préparent à faire face à une compétition exigeante.

« Nous avons commencé à travailler sur des prototypes en nous inspirant de ceux des années précédentes. Les kits fournis par FIRST Global sont précieux, mais nous avons dû surmonter des obstacles, notamment financiers. Nous sommes passés de cinq membres à quatre, avec un seul mentor au lieu de deux. Malgré tout, nous n'avons jamais perdu espoir et avons toujours cherché des solutions », confie Marie Luciana.

En partenariat avec STEM For Good Madagascar, l'équipe nationale bénéficie d'un encadrement rigoureux pour se préparer à cet événement d'envergure. La délégation malgache s'envolera pour Panama City ce 26 octobre 2025, prête à porter haut les couleurs nationales.